Od danas iz Zagreba možete direktno letjeti do Atene

ZAGREB i Atena od danas su povezani izravnom sezonskom zračnom linijom grčkog prijevoznika Aegean Airlines, koji će na toj liniji prometovati tri puta tjedno u ljetnom redu letenja, izvijestili su iz zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman, u kojoj je tradicionalnim vodenim pozdravom dočekan prvi let iz Atene.



Aegean Airlines će tijekom ljetnog reda letenja Zagreb i Atenu izravno povezivati tri puta tjedno - ponedjeljkom, srijedom i subotom.



Napominjući kako je Aegean Airlines najveći grčki zrakoplovni prijevoznik, u zagrebačkoj zračnoj luci očekuju da će i ta linija pridonijeti ukupno dobrim rezultatima te porastu broja putnika koji bilježe od početka ove godine.



Na svečanom dočeku leta iz Atene predsjednik Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb (MZLZ) Jacques Feron kazao je kako vjeruje da će i linija s Atenom pridonijeti razvoju turističkih i poslovnih veza Grčke i Hrvatske te nastavku rasta prometa putnika koji Zračna luka Franjo Tuđman kontinuirano bilježi od početka godine.



Zadovoljstvo je izrazio i direktor aerodromskih usluga Aegean Airlinesa Sergios Diplarakos, poručivši da to za njih znači jačanje mreže prema Zagrebu, koji je popularno odredište za odmor i poslovna putovanja, a veseli se i hrvatskim putnicima koji će izabrati Grčku kao destinaciju za svoje putovanje.



Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Helenske Republike u RH Stavros Tsiepas također smatra da će ta linija pridonijeti daljnjem jačanju turističke i poslovne razmjene, kao i unapređivanju i jačanju gospodarskih i drugih međudržavnih odnosa.



"Ovaj let smo dugo čekali, a puno je toga što narodi Grčke i Hrvatske mogu naučiti jedni od drugih s obzirom na to da su obje zemlje prepoznatljive povijesne i gastronomske turističke destinacije", istaknuo je veleposlanik.



Kompanija Aegean Airlines osnovana je 1999. i nudi letove kratkog i srednjeg dometa, a u 2013. je kupila kompaniju Olympic Air, nakon čega se povećala potražnja učestalosti veza i letova, ali i pristupačnost grčkim otocima, uključujući neke od najudaljenijih. Ukupan promet obiju tvrtki u 2017. dosegao je prevezenih 13,2 milijuna putnika.



Ljetni red letenja te kompanije za 2018. obuhvaća mrežu od 153 destinacije u ukupno 44 zemlje, a letove izvode flotom od ukupno 61 zrakoplova.



U ožujku ove godine Aegean je s Airbusom potpisao Memorandum o razumijevanju za narudžbu do 42 zrakoplova, a to se ulaganje procjenjuje na oko 5 milijardi dolara, za što kažu da je najveće privatno ulaganje u Grčkoj.