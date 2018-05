Od danas kreće izravan let iz Zagreba za Dublin, evo koliko koštaju karte

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

CROATIA Airlines od danas uvodi izravan let Zagreb - Dublin. Letovi će trajati do 28. listopada dvaput tjedno, četvrtkom i nedjeljom.

Razlog je dobro poznat

Kako je još prije tri mjeseca pisao The Irish Times, jedan od glavnih razloga je povećan broj hrvatskih državljana koji iz Hrvatske odlaze u Irsku, ali i onih koji iz Irske dolaze u Hrvatsku na odmor. Dosad se za let od Dublina do Zagreba i obrnuto moralo presjedati u Frankfurtu i drugim zračnim lukama.

U najavi novog leta, cijena povratne aviokarte za direktne letove bila je 189 eura. U Dublin se može putovati i iz Splita te Dubrovnika, ali preko Zagreba, po cijeni od 219 eura.

Osijek uveo direktan let krajem 2016.

Inače, Zračna luka Osijek još je krajem 2016. godine uvela posebnu charter liniju Zagreb - Osijek - Dublin - Osijek - Zagreb i tako direktnom linijom povezala Osijek i Dublin, dok irska aviokompanija Aer Lingus tijekom ljeta leti na naša popularna turistička odredišta poput Dubrovnika i Splita.