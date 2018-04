OD PRINCEZE DO ZATVORENICE Tko je osuđena južnokorejska predsjednica?

Foto: Guliver image/Getty images

JUŽNOKOREJSKA predsjednička palača bila je dom Park Geun-hye više od dva desetljeća, jednom kad joj je otac bio predsjednik i kasnije kada je sama preuzela vođenje države.



Park je sada, ponižena i prezrena, suočena s dugim boravkom u zatvoru pošto joj je u petak dosuđena kazna od 24 godine zbog korupcije.



Spektakularan je to pad u nemilost, nezamisliv prije šest godina kada je, uz veliko oduševljenje javnosti, postala prva južnokorejska predsjednica u povijesti.



Park (66) odrasla je u sklopu Plave kuće, predsjedničke rezidencije smještene sjevernije od nekadašnjih kraljevskih palača, i uživala je u lagodnom životu najstarijeg djeteta južnokorejskog predsjednika Park Chung-heeja.



Njezin otac je, unatoč raširenom kršenju ljudskih prava i brutalnom obračunavanja s disidentima, ostao ugledan političar među mnogim Južnokorejcima zahvaljujući snažnom gospodarskom uzletu zemlje tijekom njegove vladavine od 1961. do 1979.



Pristaše su obitelj Park tretirali kao kraljevsku, a Geun-hye dobila je nadimak Princeza koji ju je pratio i kada je već zašla u godine.



Kći i prva dama



Ubojstvo njezinih roditelja 70-ih godina prošlog stoljeća, u razmaku od pet godina, samo je pojačalo javne simpatije prema mladoj nasljednici.



Njezina majka, koja je uživala ugled predane supruge i majke u tradicionalnom južnokorejskom društvu, ubijena je 1974. kao kolateralna žrtva pokušaja atentata na njezina supruga. Smatra se da su napadači radili prema nalogu iz Sjeverne Koreje.



Park se iz Francuske gdje je studirala vratila kući kako bi umjesto majke preuzela ulogu prve dame. Pet godina kasnije njezina oca ubio je njegov vlastiti šef osiguranja.



Princeza je potom dva desetljeća živjela povučeno, sve do 1998. kada na izborima osvaja zastupnički mandat.



Politička popularnost rasla joj je meteorski, posebno među starijim, konzervativnim sunarodnjacima koji su gajili lijepu uspomenu na njezine roditelje.



Ona je, pak, u javnim istupima dobro koristila nostalgiju i sentiment prema njezinim roditeljima. Govore u kampanji često je počinjala riječima: "Nakon što sam tragično izgubila roditelje..."



Park se brzo uspinjala političkom ljestvicom, dobivši nadimak Kraljica izbora zahvaljujući nepokolebljivoj lojalnosti svojih uglavnom starijih, konzervativnih pristaša.



Činjenica da se nikada nije udala i da je bila otuđena od brata i sestre išla joj je u prilog u zemlji u kojoj su lideri često uključeni u korupcijske, rođačke skandale."Udala sam se za Republiku Koreju. Nemam djece. Južnokorejci su moja obitelj", kazala je jednom pozivajući se na englesku kraljicu Elizabetu I. kao na uzor.Godine 2012. izabrana je trijumfalno za prvu južnokorejsku predsjednicu s najvećim postotkom glasova u demokratskoj povijesti zemlje.Ali samo je mali broj znao njezinu tajnu - tajanstvena vjerska figura praktički je kontrolirala većinu aspekata njezina života.Utjecaj Choi Tae-mina, utemeljitelja skupine koja je 40 godina gajila kult ličnosti njezina oca, počeo je još 70-ih godina kada je "mladoj princezi" pisao pisma tvrdeći da mu u snove dolazi njezina majka.Taj utjecaj rastao je s godinama, a u diplomatskim zabilješkama koje je proteklih godina otkrio WikiLeaks govori se o tome kako je "u potpunosti upravljao tijelom i dušom" Park Geun-hye.Nakon što je Choi Tae-min umro 1994., jedna od njegovih kćeri, Choi Soon-sil, naslijedila je njegovu ulogu u ravnanju njezinim životom.Utjecaj Choi Soon-sil narastao je kada je Park postala predsjednica. Uživala je tajan i slobodan pristup u predsjedničku rezidenciju i navodno presudno utjecala na sve velike odluke, uključujući imenovanje visokih dužnosnika.Sve je izišlo na vidjelo prije dvije godine. Južnokorejci su bili bijesni i na masovnim prosvjedima tražili predsjedničin opoziv, što se i dogodilo 2017.Za korupciju im se sudilo odvojeno. Choi je u veljači dobila 20 godina zatvora zbog korištenja predsjedničkih veza kako bi izvukla desetke milijuna dolara iz velikih južnokorejskih tvrtki poput Samsunga i Lottea.Sud u Seulu osudio je u petak osramoćenu Park Geun-hye na 24 godine zatvora zbog korupcije i zloporabe ovlasti. Čitanje presude uživo je prenosila televizija.Optužnica protiv Park teretila ju je po 18 točaka za korupciju, uključujući podmićivanje, i curenje državnih tajni. Tužiteljstvo je zatražilo 30 godina zatvora i novčanu kaznu od 111 milijuna dolara.Park nije bila na čitanju presude.