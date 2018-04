Odavno nismo imali priču o uhljebljivanju u Požegi. Evo jedne o vatrogascu Zdenku

Foto: Index

ZDENKO Mautner je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe u Požegi.



Općinsko državno odvjetništvo u Požegi je 29. ožujka podignulo optužnicu protiv Zdenka Mautnera.



Optužnica je podignuta po članku 279. st. 2. Kaznenog zakona. U tom članku, pod naslovom Krivotvorenje službene ili poslovne isprave, između ostalog piše kako će se kazniti onaj "tko neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uporabi u službi ili poslovanju kao da su istiniti".



Kraće, Zdenka DORH optužuje zbog uporabe neistinite isprave u službi kao istinite. Zdenko bi zbog ovoga mogao završiti u zatvoru od šest mjeseci do pet godina.







Zapovjednik bez uvjeta za zapovijedanje



Mautner od 2013. godine vrši dužnost zapovjednika JVP Požega, iako nema propisane uvjete da bi bio zapovjednik vatrogasne postrojbe. Doduše, Zdenko je pokušao steći te uvjete ali, kako se čini, posegnuo je za protuzakonitim metodama.



Naime, u Zakonu o vatrogastvu jasno piše kako "zapovjednik javne vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik, zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i njegov zamjenik moraju imati najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima".



Zdenko je završio Prometni fakultet, a trenutno pohađa školu za krizni menadžment.



Potvrda od Zvečeva



Razlog DORH-ova interesa leži u potvrdi koju je Mautner dobio od tvrtke Zvečevo, za koju je godinama radio.



Naime, Zdenku je u ime Zvečeva potvrdu potpisao pravnik Antun Tofing. I protiv njega je DORH podignuo optužnicu, u paketu sa Zdenkom.



Dokument koji je Tofing potpisao vjerojatno služi kao opravdanje koje bi na papiru trebalo legitimirati Zdenkovu ambiciju. Međutim, taj dokument ne sadrži istinite informacije.



U potvrdi se navodi kako je Zdenko Mautner bio u radnom odnosu u Zvečevu od 27. 9. 1988. pa sve do 18. 11. 2013. godine.





"Za vrijeme rada kod Poslodavca radnik je obavljao poslove profesionalnog vatrogasca i za to vrijeme obnašao funkciju zamjenika zapovjednika i zapovjednika u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu neprekidno od 1998. godine do 2006. godine", piše u potvrdi koju je potpisao Zdenkov suoptuženik.Međutim, Index doznaje da Zvečevo nema i nikada nije imalo profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu. Shodno tome, Zdenko Mautner nikad nije imenovan za zapovjednika i zamjenika zapovjednika profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.Da pojasnimo.Pravnik iz Zvečeva potpisao je potvrdu u kojoj piše da je Zdenko zapovijedao postrojbom u Zvečevu. U stvarnosti, ta postrojba ne postoji niti je ikad postojala. Zdenko je iskoristio tu potvrdu da dobije posao zapovjednika JVP-a Požega.Poslali smo upit Gradu Požegi. Zanimalo nas je hoće li Mautner biti privremeno udaljen s mjesta zapovjednika do okončanja postupka. Također, zanimalo nas je kakve mjere namjeravaju poduzeti u vezi ovog slučaja."Grad Požega, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe, za spomenutu situaciju saznao je putem lokalnih medija te do danas nema nikakvu službeno potvrđenu informaciju o podizanju optužnice protiv Zdenka Mautnera, zapovjednika požeške postrojbe. Grad Požega trenutno ispituje okolnosti slučaja te će, nakon što se pobliže upozna sa svim relevantnim činjenicama, donijeti odluku o daljnjem postupanju", stoji u odgovoru Grada.Kontaktirali smo i Zdenka. Zanimao nas je njegov komentar na podignutu optužnicu."Gledajte, niti sam ja to ikad zaprimio, niti znam da je ona podignuta. Kad je budem primio i znao, onda ću o njoj razgovarati", odgovorio nam je Mautner.Nije htio komentirati ni spornu potvrdu iz Zvečeva."Neću uopće to komentirati. Profesionalni sam vatrogasac od '97. godine. Radim taj posao, tad sam obukao tu uniformu i uvijek sam u tome i neću takve stvari uopće komentirati", odgovorio je Zdenko Mautner, zapovjednik JVP-a Požega, diplomac Prometnog fakulteta i student kriznog menadžmenta u razgovoru za Index.

