"ODVELA BIH GA NA DRAVU, SPIKALA GA" Počelo suđenje djevojci koja je ubila varaždinskog bajkera

DANAS počinje suđenje Nuši Bunić zbog ubojstva Nikole Tureka. Pripremno ročište na rasporedu je od 8.30 sati na varaždinskom Županijskom sudu.



Podsjetimo, prije samo nešto više od mjesec dana podignuta je optužnica protiv 21-godišnje Nuše. Optužena je da je 15. lipnja 2017. u Varaždinu, na livadi u predjelu "Pri beli kipi" pored Drave, nožem ubola 30-godišnjeg Nikolu Tureka u lijevu stranu vrata i prerezala mu karotidnu arteriju, a potom pobjegla s mjesta događaja.





Turek je, navodi ŽDO u svom priopćenju, uslijed nanesene ozljede počeo obilno krvariti, pao u hipovolemični šok i zadobio moždani udar. Dva dana kasnije preminuo je u Općoj bolnici Varaždin.



U optužnici ŽDO predlaže istražni zatvor Nuši Bunić zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.





Podsjetimo, Nuša Bunić je nakon ubojstva policiji ispričala da ju je Turek pokušao silovati te da ga je ubola u samoobrani.

Branila se šutnjom





Kako je nedavno objavio Regionalni, Nuša Bunić se tijekom istrage branila šutnjom, a dokazi pronađeni tijekom istrage upućuju na visok stupanj vjerojatnosti da je Nuša Bunić počinila kazneno djelo za koje se tereti. Naime, Nuša i Nikola su izmjenjivali SMS poruke i našli se na mjestu zločina, gdje je pronađen nož s tragovima krvi, a pored noža ženske hlače plave boje s tragovima krvi i jedan crni grudnjak.



Na osobnom automobilu pronađeni su tragovi otisaka papilarnih linija na staklu prednjih desnih vrata vozila, za koje je vještačenjem utvrđeno da pripadaju Nuši Bunić. U automobilu je pronađena i jedna ženska torbica u kojoj se nalazilo više predmeta, između ostalog i tokica za nož crne boje te sunčane naočale s kojih je izuzet otisak prsta za koji je DNK analizom utvrđeno da pripadaju Nuši Bunić.

Da bi mogla izbosti dečka, pričala je s prijateljicom



U kraju se znalo da su Nuša i Nikola prekinuli ljubavnu vezu godinu i pol prije zločina, a ona je za drugog bivšeg dečka rekla: "Odvela bih ga na Dravu, zavezala u kućicu, tamo bih ga spikala, mučila, iživljavala se, rekla bih poslije da me je pri tom on pokušao silovati, nakon svega bih se napravila mutava i to bi tako prošlo."



Nakon što se doznalo za ubojstvo, zajednička prijateljica poslala je poruku dečku s kojim je Nuša bila nakon Nikole: "Točno je napravila onak' kak' smo se mi spominale. Još sam u šoku i nemrem vjerovati. Spominale smo se kak' je lakše s nožem nekog napasti jer je teže doći do pištolja, a i glasniji je... Ja sam mislila da je to razgovor bil, al eto, očito nije".