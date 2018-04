Odvjetnik tvrdi da Komšić nije bio ubrojiv kad je ubio Kristinu, presuda će biti izrečena 9. travnja

Foto:



NA SUĐENJU Davidu Komšiću danas su iznesene završne riječi nakon kojih je sutkinja kazala da će presuda biti izrečena 9. travnja u 13:30.

Odvjetnik Veljko Miljević usprotivio se izmijenjenoj optužnici protiv Davida Komšića koju je danas prihvatila sutkinja. Smatra kako je izmjena činjeničnog teksta nedozvoljena jer se činjenično stanje utvrđuje na raspravi.



Komšić se i dalje ne smatra krivim. Ostaje kod izjave koju je dao ranije. Ni danas nije odgovarao na pitanja ni iznosio obranu.

Tužiteljica iznosi završnu riječ



Tužiteljica je zatim ponovila kako je Komšić počinio teško ubojstvo s izravnom namjerom. Ustvrdila je da nije utvrđeno da je Komšić bio u stanju manje ubrojivosti u trenutku kad je ubadao Kristinu. "Ovo ne može imati karakter mladenačkog delikta", smatra tužiteljica.



Punomoćnica Kristinine obitelji, Marijeta Pavlović, rekla je kako se slažu s tužiteljicom te da smatraju kako je Komšić bio svjestan svojih radnji kad ubio Kristinu. "Priroda njihovog odnosa i veze ne može biti povod za ubojstvo", dodaje.



Sudskom vijeću tužiteljstvo predlaže proglasiti Komšića krivim, osuditi ga po zakonu uz sve otegotne okolnosti i zbog ranijih djela.

Miljević: Komšić nije bio ubrojiv

"Optužnica od 20. 6. 2017 bila je sačinjena da je optuženik ubio oštećenu na okrutan način. U obrazloženju optužnice se vide elementi drugog kaznenog djela, a ne onog za koje je optužen.

Postoje elementi privilegiranog ubojstva tzv. usmrćenja, objektivni elementi kaznenog djela koji se stavljaju Komšiću na teret nisu sporni. Ubrojivost je stanje, krivnja je odnos. Dakle, potrebno je utvrditi ubrojivost, a tek onda krivnju", rekao je Miljević na početku iznošenja završne riječi prije koje je predao isto na 12 strana sutkinji. Smatra da Komšić nije bio ubrojiv.

Kako kaže Miljević, radilo se o stanju jake razdraženosti.



"73 ubodno rezne i 15 ubodnih rana je strašno za čuti i to su objektivne okolnosti koje nitko ne poriče. No, treba procijeniti je li se radilo o smanjenoj ili bitno smanjenoj ubrojivosti", kaže Miljević. Dodaje kako su samo dvije rane bile smrtonosne. "U vještačenju je potvrđena autentičnost nesjećanja dijelova događaja, parcijalna amnezija, a to je još jedan od kriterija kojim se utvrđuje bitno smanjena ubrojivost", kaže Miljević te dodaje kako se redoslijed ozljeđivanja ne može utvrditi sa sigurnošću.

Smatra kako sve upućuje na nezrelu osobu i traži primjenu maloljetničkog prava. "U takvoj situaciji bitno smanjene neubrojivosti, smatram da bi trebalo biti primijenjeno maloljetničko pravo", zaključuje svoje izlaganje Miljević.

Komšić: Nemam što dodati

Komšić je nakon izlaganja rekao kako se slaže sa svim što je rekao njegov branitelj. "Nemam više što za dodati", dodao je.

Miljević pred sudom: Nije jasno koji bi se kriteriji trebali primijeniti u ovom slučaju

"Za ovakav predmet su završni govori bilo kratki i koncizni. Ja sam dao svoju subjektivnu ocjenu. U predmetima ovakve vrste ne pada mi na pamet bilo što predviđati.

Ako se primijeni maloljetničko pravo, nema jasnog odgovora na pitanje o kojoj se kazni može raditi. Može biti i do 10, ali i do 15 godina zatvora. Niti u jednom članku zakona nisam našao odgovor na to pitanje. Ni pravna znanost niti sudska praksa nisu dali čvrste i jasne kriterije koje će pravo primijeniti i koja je maksimalna kazna. Vidjet ćemo u ponedjeljak", rekao je Miljević novinarima pred sudom.

