Oko polovice letova u Europi kasni zbog greške u sustavu

Foto: Hina/EPA

OKO polovice svih europskih letova moglo bi kasniti u utorak zbog pogreške u jednom od sustava za upravljanje zračnim prometom.

Europska organizacija za sigurnost zračnog prometa, odnosno Eurocontrol, objavila je da bi skoro 15.000 letova u Europi moglo kasniti. Očekuje se da će problem biti riješen kasno navečer.

"Danas je bilo previđeno 29 500 letova u europskoj mreži. Oko polovice letova bi moglo kasniti zbog sustava registracije letova", navela je ta organizacija, koja je već ranije javila da je došlo do kvara na sustavu ETFMS.

There has been a failure of the Enhanced Tactical Flow Management System. Contingency procedures are being put in place which will have the effect of reducing the capacity of the European network by approximately 10%. Further information will be provided as soon as possible.