Oluja Eleanor divlja Europom, jaki vjetrovi nose sve pred sobom

OLUJA Eleanor, četvrta ove zime koja je zahvatila zapadnu Europu s vjetrovima koji pušu do 160 km na sat, izazvala je u srijedu brojne nesreće i poremetila je zračni i željeznički promet, a u Francuskoj je jedna osoba poginula.



Jaki vjetrovi i olujne kiše zahvatile su Englesku, Irsku, Švicarsku, Njemačku, Belgiju, Nizozemsku, španjolsku obalu i Francusku, gdje je jedan 21-godišnji skijaš poginuo kada je na njega palo stablo na skijalištu Morillon. Petnaest osoba je ozlijeđeno, od kojih četvero teško.



Sjeverozapadno od Londona vjetrovi su odnijeli u zrak dva trampolina i bacilli ih na prugu.







Vjetrovi koji pušu do 163 km na sat u Švicarskoj i 147 km/h na sjeveru Francuske izazvali su probleme u zračnom prometu u nekoliko zemalja.



U pariškoj zračnoj luci Charles de Gaulle 60 posto letova je kasnilo u polasku i trećina njih u dolasku.



U Amsterdamu otkazano najmanje 252 letova



Najmanje 252 letova otkazano je u amsterdamskoj zračnoj luci Schipol, a u cijeloj Nizozemskoj su puhali vjetrovi do 130 km/h.



Tijekom nekoliko sati bio je obustavljen zračni promet u francuskim zračnim lukama Bale-Mulhouse i Strasbourg.



U frankfurtskoj zračnoj luci otkazano je dvadesetak letova.





U nekoliko zemalja je bilo problema i u željezničkom prometu. U Francuskoj je cestovni promet otežan kao i željeznički zbog pada električnih vodova i stabala.I u Njemačkoj su poremećeni željeznički i cestovni promet, a također je otkazano natjecanje u skijaškom trčanju za Svjetski kup u Oberstdorfu.U Švicarskoj je meteorološka služba za srijedu izdala upozorenje na oluju treće kategorije od ukupno pet. Neke ceste su preventivno zatvorene zbog poplava i željeznički promet je djelomično obustavljen u kantonu Appenzell.Isto tako su neke autoceste u Engleskoj zatvorene zbog pada stabala i prevrnutih automobila.Španjolske meteorološke službe su izdale upozorenja za sjevernu obalu. U pokrajinama Asturias i Galicija valovi bi mogli doseći visinu od 7 metara.U Švicarskoj je većina skijališta zatvorena, što je slučaj i s nekim francuskim skijaškim destinacijama poput Chamonixa i Avoriaza.Stotine tisuća domaćinstava ostalo je bez električne energije, posebice u Francuskoj (225.000). U Irskoj je bez električne energije još 27.000 domaćinstava u srijedu.U Parizu je Eiffelov toranj nekoliko sati bio zatvoren zbog jakog vjetra. U Francuskoj se oluja usmjerila prema jugoistoku i sada se na Korzici očekuju rafali od 180 ili čak 200 km/h.Eleanor je četvrta oluja koja zahvaća ove zemlje od početka prosinca, nakon oluja Ana, Bruno i Carmen.