Oporba o zapošljavanju veterana po školama: "Oni su privilegirana kasta, ovo je nakaradno"

ODLUKA o izboru i imenovanju ravnatelja u školskom sustavu po kojoj prednost u zapošljavanju imaju hrvatski veterani koju je potpisala ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izazvala je u četvrtak u Saboru niz negativnih kritika u redovima opozicijskih stranaka koje ocjenjuju da je stvorena posebna, braniteljska kasta.

Za razliku od oporbe, zastupnik HDZ-a i čelnik HVIDR-e Josip Đakić smatra da su se "pobunili oni koji su do sada uživali na rukovodećim radnim mjestima”.



“Nije bilo braniteljske populacije i zakonskih pretpostavki koje bi omogućavale djeci poginulih hrvatskih branitelja, a i samim braniteljima koji su se do sada usavršavali i došli do stručnih studija, da se jave i da ostvare tu prednost. Zakon je jasan i mislim da je ministrica, za svaku pohvalu, jedna od rijetkih koja je naputkom upozorila sve one koji odlučuju da branitelji i djeca poginulih, zatočenih i nestalih imaju prednost”, poručio je Đakić.



Misli da neće biti previše zainteresiranih i koji ostvaruju pretpostavke stručnosti u tome, no, određeni broj će se sigurno pojaviti na natječajima.



“Danas smo svjedoci da se u puno državnih tvrtki, županijskih i gradskih ustanova Zakon o hrvatskim braniteljima nije poštivao. Pozdravljam ovakav naputak ministrice i mislim da je jako dobar. Ne mora nitko strahovati, stručnost prije svega, ali i status djeteta poginulog branitelja mora se poštovati”, ističe Đakić.



Matić: To je šatoraški zahtjev



SDP-ov zastupnik Predrag Matić, bivši ministar branitelja tumači da je i "prije postojala odredba po kojoj branitelji pod jednakim uvjetima imaju prednost pri zapošljavanju, osim kod rukovodećih funkcija, što bi značilo da su uvijek imali prednost, ali ne i da mogu biti ravnatelj HRT-a ili INA-e samo zato što je branitelj".



"To je jedan od šatoraških zahtjeva, uveden u novi Zakon iz studenog prošle godine, i sada država ima velikih problema. Ministrica je dala blagoslov za taj Zakon, a sada se čudi iako je sudjelovala u njegovoj izradi pa sada treba vaditi kestenje iz vatre", ocijenio je.





"Ravnatelji škola su s pravom zabrinuti jer imamo 20-ak tisuća nezaposlenih branitelja, mogli bi preuzeti sve funkcije. Pozivam ih 150 da dođu i u Sabor, također bi trebali imati prednost. Kod rukovodećih funkcija braniteljski status ne može davati prednost, ni partizani nisu baš od 40-ih do 90-ih na taj način funkcionirali, a mi itekako dobro prepisujemo zakone od njih, čak smo ih u mnogim stvarima nadmašili. Ovo je još jedan potez koji ide na sramotu hrvatskim braniteljima, većini ni krivima ni dužnima", zaključio je Matić.Za HSS-ova Krešu Beljaka "ovo je sramotan i nakaradan Zakon jer živimo u državi u kojoj se stvorila kasta ljudi koji misle da imaju veća prava od ostalih"."I sam sam hrvatski branitelj i ozbiljno razmišljam o tome da poderem braniteljsku iskaznicu i odreknem se svih prava koja proizlaze iz svih zakona. Mislim da se 1991. nitko nije borio za nekakve povlastice nego da bismo se obranili od velikosrpske agresije, a svi oni koji traže veća prava od ostalih građana jednostavno su ratni profiteri", kritizira Beljak."Branitelji s kojima ja komuniciram i s kojima sam bio na bojištu jednako razmišljaju, čak 90 posto hrvatskih branitelja nije ni u kakvim udrugama. Sve te udruge koje predstavljaju braniteljsku populaciju liče mi na inicijativu Željke Markić gdje se ona predstavlja kao udruga koja predstavlja narod. Tako ni branitelji ne stoje ni iza jedne udruge, to odgovorno tvrdim kao hrvatski branitelj. Velika većina branitelja ne želi koristiti nikakve povlastice nego se groze od same pomisli da bi bili dio skupina koje se predstavljaju kao predstavnici branitelja", smatra Beljak.GLAS-ova Anka Mrak Taritaš rješenje ocjenjuje "aposlutno nedopustivim jer se ne može stavljati skupinu građana Republike Hrvatske u drugu kategoriju"."Jednako tako, to nije dobro za branitelje jer oni ne trebaju ni na koji način biti povlašteni ni stavljeni u posebnu kategoriju jer će, s druge strane, izazvati revolt drugih građana koji pitaju 'zašto?'. Pitanje je dokle sve to može ići i to nije dobro. Apsolutno trebamo uvažavati branitelje i omogućiti im sve što treba, ali kada napravite korak previše, onda je to korak u provaliju", upozorila je."Ovo je korak previše za resornu ministricu i pitanje je gdje je kraj. Možda bi i pri imenovanju ministara branitelji trebali imati prednost? To nije dobro za branitelje. U raspravi o Zakonu o braniteljima molili smo vladajuće da se urazume, jer sada ne znamo gdje je kraj, možda premijer treba biti branitelj. U svojoj najužoj obitelji imam branitelje, ali ne vidim tu agresivnost i potrebu isticanja braniteljskog statusa kao kod udruga koje tvrde da predstavljaju branitelje. Upozoravali smo da je taj Zakon teret za državu i da njime otvaramo Pandorinu kutiju, a vladajući su to napravili da imaju stabilno biračko tijelo i sigurnost izlaska na izbore", mišljenja je Mrak Taritaš.