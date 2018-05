Oporba u saboru napada Kolindu: "Ona je hodajući skandal"

Foto: FAH



OPORBENI zastupnici danas su u saboru oštro kritizirali predsjednicu Republike Kolindu Grabar Kitarović zbog višednevne šutnje nakon izbijanja Afere Hotmail, zbog objave da se danas sastala s ravnateljem SOA-e Danijelom Markićem te najave sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost idući tjedan.

Član Predsjedništva SDP-a Peđa Grbin predsjednicu je nazvao "hodajućim skandalom".



"Mediji su postali jedna od najvećih blagodati ove zemlje. Da mediji nisu jučer predsjednici Republike uputili poruke da su tražili od nje da se izjasni o aferi Agrokor, ne bi ni danas progovorila. Danas je progovorila samo zato što ste vi jučer ukazali da šuti, da ne čini ništa i kako joj je ono što je za Hrvatsku vjerojatno najvažnija tema potpuno nebitno. Predsjednica Republike je reagirala samo zato što je morala", smatra Grbin.



Na pitanje predlaže li sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost zato što je uistinu zabrinuta za situaciju ili zato što vidi da je premijer Plenković na koljenima, Grbin je odgovorio da je "Hrvatska u vjerojatno najdužoj kampanji za predsjedničke izbore koju je vidjela ijedna uređena demokracija".



"Ta je kampanja počela doslovce prvoga dana kada je stupila na dužnost i danas se samo nastavlja. Sve, ali baš sve što ona radi usmjereno je isključivo i jedino na kampanju za predstojeće predsjedničke izbore koji baš i nisu tako blizu", ocjenjuje Grbin.



"Ona je spremna dovesti svoj položaj, ugled pozicije koju obnaša i ugled Republike Hrvatske u pitanje, a sve samo zato da bi dobila još jedan mandat. To je skandalozno, ali o njenom radu i njenom ponašanju i mi u SDP-u i drugi iz oporbe govorimo sve ove godine, ali ponavljat ćemo i dalje jer je ona naprosto hodajući skandal", zaključio je Grbin.Predsjednik HSS-a Krešo Beljak misli da je "ona duboko u predsjedničkoj kampanji i da ono što govori nema nikakve veze sa zdravom pameću"."Kaže 'vratite novce', a ako postoje ugovori, onda su to legalno stečeni novci, iako je to nemoralno. Tu svakako ima posla za državne institucije, prije svega za DORH i USKOK, a ovo što radi predsjednica je bacanje pijeska u oči javnosti. To su samo novi predizborni potezi u pokušaju osvajanja drugog mandata, što joj neće poći za rukom", poručuje Beljak.Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš kratko je prokomentirala da je "predsjednica Grabar Kitarović u predizbornoj kampanji već neko vrijeme pa na tragu toga daje i izjave".