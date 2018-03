Oprez na europskim burzama zbog najnovijih Trumpovih poteza

Foto: Hina, Index, 123rf

NA europskim se burzama u petak ujutro trguje oprezno jer je jučer na Wall Streetu S&P 500 indeks skliznuo četvrti dan zaredom i jer se ulagači plaše negativnog utjecaja američkih carina na svjetsku trgovinu.



STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je oko 9,30 sati u blagom minusu, nakon što je jučer ponešto porastao.



Pritom je Londonski FTSE indeks bio na gubitku 0,10 posto, na 7.134 boda, dok je pariški CAC oslabio 0,05 posto, na 5.265 bodova.



Na burzama vlada oprez jer je jučer na Wall Streetu S&P 500 indeks skliznuo četvrti dan zaredom, što nije zabilježeno od prosinca.

Kriza zbog Trumpovih poteza



Posljedica je to novih političkih problema predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, nakon što je New York Times izvijestio da je posebni tužitelj Robert Mueller izdao sudski nalog za dokumente koji se odnose na Trumpove poslove.



Uz to, Trump je odlučio otpustiti savjetnika za nacionalnu sigurnost H.R. McMastera.



Te su vijesti došle samo nekoliko dana nakon nedavnog odlaska dvaju ključnih dužnosnika iz Trumpove vlade, državnog tajnika Rexa Tillersona i glavnog gospodarskog savjetnika Garyja Cohna, što ukazuje na nesuglasice u Bijeloj kući.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Zajedno s nedavnim Trumpovim porukama kako kani uvesti nove carine na uvoz kineskih proizvoda, te su vijesti izazvale strahovanja da se njegova vlada pojačano usmjerava na protekcionizam.Američka vlada pritišće Kinu kako bi se smanjio njezin trgovinski suficit sa SAD-om za 100 milijardi dolara, poručila je polovicom tjedna Bijela kuća. Trump razmatra uvođenje carina na uvoz 60 milijardi dolara vrijednih kineskih proizvoda, a usmjerit će se ponajviše na tehnološki i telekomunikacijski sektor.

Poskupljuje i nafta



Trump je već uveo carine prvo na uvoz solarnih panela i perilica za rublje, a nedavno i na čelik te aluminij, zbog čega jačaju rizici od protumjera pojedinih zemalja, prvenstveno Kine.



Podršku tržištima pružaju, pak, stabilne cijene nafte, nakon što je jučer Međunarodna agencija za energiju (IEA) poručila da bi ove godine mogla porasti potražnja za 'crnim zlatom', ali i upozorila da proizvodnja raste bržim tempom.



Jutros se cijena barela na londonskom tržištu kreće oko 65,10 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 64,90 dolara.



I na azijskim su burzama cijene dionica jutros blago pale, pa je MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica oko 9,30 sati bio u minusu 0,2 posto.



Na Tokijskoj je burzi, pak, Nikkei indeks skliznuo 0,6 posto, na 21.676 bodova. U cijelom ovom tjednu ojačao je, pak, 1 posto.