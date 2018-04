Oprez, ograničenja u prometu zbog jakog vjetra

Foto:

OPREZNIJE treba voziti zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan - Zagreb kod naplate Sveta Helena (na 77.+300 km) u smjeru Zagreba, izvijestio je HAK jutros u 7:30



Zbog jakog vjetra na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i vijadukta Božići ograničenje brzine je 80 km/h.



Tijekom nadolazećeg vikenda od 21. do 22. travnja 2018. godine u Velom Lošinju održava se utrka svjetskog kupa u downhillu, pa se očekuje pojačaniji promet na cestama otoka Krka, Cresa, Lošinja te u trajektnim lukama Valbiska - Merag i Brestova - Porozina.



Na pojedinim dionicama autocesta te državnih i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika, pa se povremeno vozi usporeno i u koloni. Vozače pozivamo na dodatni oprez i strpljenje te poštivanje privremene prometne signalizacije i ograničenja brzine.



Uz privremenu regulaciju prometa, dvosmjerno, jednom stranom autoceste, vozi se na:

A1 kroz tunel Malu Kapelu (jednom tunelskom cijevi do 20. 4.),

A2 Zagreb - Macelj: između čvorova Zabok i Zaprešić (od 24. +350 do 23.+ 350 km) i Zabok - Sv. Križ Začretje (od 33. +200 do 30. +300 km),

A3 Bregana - Lipovac između naplatnih postaja Zagreb istok i čvora Ivanić Grad od 60. +500 do 63. +200 km;

A4 Goričan - Zagreb (do 6. lipnja): između čvorova Ivanja Reka i Kraljevečki Novaki te Breznički Hum i Komin u zonama radova. U vrijeme gušćeg prometa, u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, očekuje se vožnja u koloni, usporeno, pa korisnike molimo za strpljenje. Zatvoren je ulazni krak čvora Kraljevečki Novaki iz smjera Sesveta u smjeru čvora Ivanja Reka (zapada);

A6 Rijeka - Zagreb između čvora Vrbovsko i tunela Čardak (od 23.+500 do 17.+200 km) te između čvorova Ravna Gora i Delnice (38.+700 km do 42.+200 km).



Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia od 17. do 22 travnja vozit će se uz posebnu regulaciju prometa (povremeno zaustavljanje prometa neposredno prije nailaska i prolaska biciklista te privremeno zatvaranje prometnica):



4. etapa, 20. travnja do 12:30 do 17:30 sati na cestama Zadarske, Ličko Senjske i Primorsko-goranske županije: Starigrad (NP Paklenica) + Tribalj - Barić Draga - Lukovo Šugarje - Karlobag - Cesarica - Živi Bunari - Ažić Lokva - Sv. Juraj - Senj - Sibinj - Povile - Senj - Novi Vinodolski - Crikvenica - Bribir - Novi Vinodolski - Crikvenica. Od 15:30 do 16:40 bit će zatvorena Jadranska magistrala (DC8) od Novog Vinodolskog do Crikvenice.

5. etapa, 21. travnja do 12:20 do 17:30 na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije: Rabac - Kapelica - Labin - Vozilići - Kršan - Potpićan - Gračišće - Pazin - Cerovlje - Boljunsko Polje - Vranja - PP Učka - Veprinac - petlja Matulji (smjeru Rupa) - Jurdani - Kastav - Viškovo - Saršoni - Pašac - Rijeka - Školjić - Rijeka (Korzo) - Preluk - Opatija - Ičići - Veprinac - PP Učka (Poklon). Od 11 do 13 sati bit će zatvorena Obala maršala Tita u Rapcu. Cesta preko Učke bit će zatvorena do 14 do 15:30 te od 16 do 17:30 sati.

6. etapa, 22. travnja od 12:30 do 17:30 sati na cestama Zagrebačke županije: Samobor - Sv. Nedelja - Kerestinec - Lučko - Buzin - Velika Gorica - Žitnjak - Dugo Selo - Lonjica - Vrbovec - Rakovec - Sveti Ivan Zelina - Blaževdol - Soblinec - ulazak na autocestu čvor Popovec - silazak s autoceste na Slavonsku aveniju - čvor Ivanja Reka - Slavonska Avenija - Hrvatske bratske zajednice - Ulica grada Vukovara - Miramarska cesta - Antuna Mihanovića - Gundulićeva - Hebrangova - Ilica - Mesnička - T. Brezovačkog -Trg sv. Marka. U gradu Zagrebu bit će na snazi zabrana parkiranja i zaustavljanja od 06 do 17:30 sati u Gundulićevoj ulici (zapadna parkirališta od Mihanovićeve do Hebrangove, T. Brezovačkog (od Mesničke do Trga sv. Marka), Opatička (od Ulice 29.X.1918 do Demetrove), Medvedgradska (istočna parkirališta južnije do Vrančićeve), Tkalčićeva (od TC Kaptol do Mikleušićeve).





HAK poziva vozače koji se nađu na pravcu održavanja utrke da poštuju upute djelatnika MUP-a i predstavnika organizatora te da zaustave i uspore vozila do prolaska biciklista. Zbog mogućih zaostajanja biciklista potrebno je povećati oprez i obratiti pozornost na bicikliste u prometu.

Prometna prognoza za 20. 4. 2018.

Zbog bure moguća su ograničenja za pojedine skupine vozila na cestama u podvelebitskom području.



Večeras od 20 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A2 Zagreb - Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1.



Tijekom vikenda od 21. do 22. travnja 2018. godine u Velom Lošinju se održava utrka svjetskog kupa u downhillu, pa se očekuje pojačaniji promet na cestama otoka Krka, Cresa, Lošinja te u trajektnim lukama Valbiska-Merag i Brestova-Porozina.



Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia vozit će se uz posebnu regulaciju prometa 20. travnja do 12:30 do 17:30 sati na ruti kojom prolaze: Starigrad - Senj - Novi Vinodolski - Crikvenica - Bribir - Novi Vinodolski - Crikvenica. Od 15:30 do 16:40 sati bit će zatvorena Jadranska magistrala (DC8) od Novog Vinodolskog do Crikvenice.



Pojačan promet osobnih vozila u oba smjera HAK očekuje na graničnim prijelazima: Stara Gradiška, Slavonski Brod i Županja.

Pojačan promet teretnih vozila očekuje se i na graničnim prijelazima Pasjak, Rupa, Bregana, Macelj i Bajakovo.



U trajektnom i katamaranskom prometu ne očekujemo poteškoće.