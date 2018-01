Oprezno u prometu: Olujni vjetar stvara probleme na A6, očekuje se i veliki snijeg

Foto: Goran Kovačić/ Pixsell

KOLNICI su mokri i skliski od kiše u većem dijelu Hrvatske, jak vjetar puše na dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica, a u gorskim predjelima očekuje se snijeg, izvijestio je u ponedjeljak navečer Hrvatski autoklub (HAK)



Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu, na cestama u Lici i u Gorskom kotaru.



Za vrijeme održavanja utrka Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu od ponedjeljka 1. siječnja do petka 5. siječnja vrijedit će privremena organizacija prometa u ulicama: Bliznec, Sljemenska cesta, Gračanska, Markuševečka, Ksaverska, Jandrićeva i Mlinovi. Zabranjuje se promet i parkiranje na prilaznoj cesti, od Sljemenske ceste do Tomislavovog doma od 1. do 5. siječnja do 12 sati.



Za sav promet zatvoren je granični prijelaz Vitaljina, zbog radova. Moguće je koristiti granični prijelaz Karasovići.





Granični prijelaz Harmica (SLO) zatvoren je za teretna vozila teža od 7,5 t.U prekidu su katamaranske linije: Vis - Split, Split- Hvar- Vela Luka - Ubli, Split - Bol - Jelsa i Hvar - Korčula. U prekidu je i brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.Katamaranska linija 9404 Zadar - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Božava - Brbinj plovi bez pristajanja u luci Božava.Trajekti i ostali katamarani plove prema redu plovidbe.