Optuženo 12 muškaraca zbog varanja na polovnim autima oko Splita

OPĆINSKO državno odvjetništvo u Splitu optužilo je 12 muškaraca zbog kaznenog djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave kojim su prevarili 133 kupca rabljenih vozila uvezenih u Hrvatsku i oštetili državni proračun za više od 267 tisuća kuna.



Kako je navedeno na internetskoj stranici splitskog ODO-a, na teret dvanaestorici okrivljenika u dobi od 32 do 56 godina stavlja se da su od siječnja 2014. do rujna 2016. na području Splitsko-dalmatinske županije kupcima vozila obećavali posredovanje ili ubrzavanje procedure obračuna i plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u postupcima pred područnim carinskim uredima mjerodavnog ministarstva.



Usluge posredovanja za koje nisu bili ovlašteni naplaćivali su od 400 do 1500 kuna, a do kupaca su došli osobnim kontaktima ili preko posrednika te su im prilagali lažne račune o kupnji vozila od tvrtke sa sjedištem u Republici Sloveniji, navodi se u optužnici.Sve je vodio 53-godišnji direktor tvrtke koji je na temelju podataka o kupcima i vozilima do kojih je došao u kontaktu s njima izradio lažne račune kojima su prikrivali svojstvo prodavatelja vozila, (fizičke osobe iz država EU-a) te dokumentaciju potrebnu za izračun posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila prilagali carinskim službenicima koji su donosili porezna rješenja. U sklopu te dokumentacije bili su i lažni računi prvookrivljenikove tvrtke, a zbog tako prikazanih činjenica o prodavatelju vozila carinski službenici nisu ta rješenja dostavljali na daljnje postupanje Poreznoj upravi na obračun posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila.U optužnici se navodi da su zbog svega toga vlasnici vozila bili oslobođeni daljnjeg postupka oporezivanja i plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila. Dalje stoji kako su okrivljenici od 133 vlasnika vozila pribavili protupravnu imovinsku korist (iznos od najmanje 105.428,50 kuna), a dovođenjem u zabludu carinskih službenika o potrebi daljnjeg oporezivanja uvezenih vozila tereti ih se da su oštetili državni proračun više od 267 tisuća kuna.