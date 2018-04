Orban uvjerljivo pobijedio na izborima

Foto: Hina (EPA)

NACIONALNO-KONZERVATIVNA stranka premijera Viktora Orbana vodi na mađarskim parlamentarnim izborima održanim u nedjelju, pokazuju prvi djelomični službeni podatci koje je objavio Državni izborni ured (NVI).



Fidesz premijera Orbana koji se kandidirao za treći uzastopni mandat, dobiva 49,15 posto glasova nakon prebrojavanja 64 posto glasačkih listića, dodaje NVI. Izbore je obilježila izlaznost od 68,80 posto, veća nego na trima prethodnim izborima.

Orban proglasio izbornu pobjedu

Orban, koji je već tri puta bio premijer, sinoć je proglasio izbornu pobjedu.



Koalicija njegove stranke Fidesz i KDNP-a osvojila je 133 od 199 mjesta u parlamentu.



Viktor Orban je nakon objave preliminarnih rezultata i prebrojavanja većine glasačkih listića oko ponoći proglasio izbornu pobjedu.



"Stvorili smo priliku da obranimo Mađarsku. Velika bitka je iza nas. Postigli smo uvjerljivu pobjedu", rekao je Orban, a prenosi The Guardian.

Loše stanje u glavnom gradu

Ipak, iako je orban osvojio izbore s velikom prednošću nad ostalim strankama, Budimpeštu ipak nije osvojio.

Naime, prema podacima koje je objavio mađarski sajt Index.hu, Orbanova stranka je loše prošla u Budimpešti. Fidesz je tamo osvojio većinu u tek šest od 18 izbornih jedinica u gradu. Podaci su to nakon 98.72 posto prebrojanih listića.



Isti portal prikazuje i rezultate izbora 2014. godine, pa se tako može vidjeti kako je tada Fidesz osvojio deset od 18 izbornih jedinica.



Orbanu čestitali vođe ekstremne desnice



Sinoć su Orbanu čestitke uputili vođe stranaka ekstremne desnice Europske unije.





