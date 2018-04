Osječki maloljetnici drogiraju se osvježivačima zraka, u roku od tri dana šest ih završilo u bolnici

Screenshot: Google Streetview



ŠEST maloljetnika zaprimljeno je u KBC Osijek u tri dana zbog sumnje da su se drogirali osvježivačima zraka.

Naime, kako javlja Glas Slavonije, u osvježivaču zraka se krije sintetička droga koja je zapravo snažan i po život opasan derivat THC-a.

Iz bolnice apeliraju na roditelje da prate ponašanje djece



Kako im je potvrdila doktorica Katarina Dodig Ćurković, pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek, posljednjih nekoliko dana ondje je primijećen porast broja mladih u dobi od 14 do 17 godina.

Primljeni su zbog intoksikacije sintetičkim THC-om iz osvježivača, ali i kanabisom, LSD-om i marihuanom.



"Posljedice uzimanja navedenih tvari razlog su što se traži i pomoć psihijatrijske službe, s obzirom na to da se radi o vrlo uznemirujućim simptomima, kao što je pojačana uznemirenost, agresivnost, ustrašenost, simptomi psihotičnosti, fenomeni depersonalizacije, derealizacije, paranoidna interpretacija realiteta i slično. Uz to, javljaju se teškoće sa spavanjem, koncentracijom, ponašanjem, uzimanjem hrane. Stoga posebno apeliramo na roditelje da poklone punu pozornost ponašanju svoje djece, kao i društvu u kojem se kreću", upozorila je.



Izrazila je sumnju da se pojavilo neko novo sredstvo jer su posljednjih dana u zavodu zaprimili dosta mladih ljudi u jako ozbiljnom stanju, a što do sada nije bio slučaj.

Nema testa za tu drogu





U Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu KBC-a Osijek zabilježeni su i slučajevi maloljetnika koji se javljaju sa smetnjama nakon konzumiranja tzv. osvježivača zraka.To je potvrdio i v.d. pročelnika OHBP-a dr. sc. Srđan Čalošević koji je dodao da ne može reći da je riječ o epidemiji, ali je potvrdio i kako su prema njegovom mišljenju brojni pacijenti dokaz da je stanje na terenu vrlo ozbiljno."Mladi dolaze zamaskirani, odnosno alkoholizirani, nakon što su konzumirali te nazovi osvježivače, i to promijenjenog stanja svijesti i percepcije. Nažalost, nemamo poseban test na tu uličnu drogu, s obzirom na to da je riječ o supstanci kojoj se mijenja određena kemijska skupina, što dovodi i do nemogućnosti zakonskih ograničenja distribucije i upotrebe. Sudeći prema populaciji pacijenata, čini se da je mlađima ta droga lakše dostupna, a dolaze i mlađe punoljetne osobe, u dobi od oko 20 godina", rekao je dr. Čalošević.Doktori su apelirali na roditelje, ali i gradske službe, da situaciju shvate ozbiljno."Iznenađeni smo činjenicom da djeca bez problema znaju kako na legalan način i uz malo novca doći do vrlo opasnih tvari, koje znatno utječu na njihovo psihofizičko zdravlje. O tome treba povesti računa", rekla je doktorica Ćurković za Glas Slavonije