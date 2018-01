OSLOBODITE HUANITA Peticija za oslobađanje Huanita ima skoro 8000 potpisa, ako niste - potpišite

Foto: Dino Anin/Pixsell, Index

HUANITO LUKSETIĆ nepravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora jer je sadio marihuanu kako bi si olakšao bolove uzrokovane multiplom sklerozom. Vijeće riječkog Općinskog suda osudilo ga je jer smatra da je uzgajao preveliku količinu konoplje samo za osobnu uporabu.



Index je stoga pokrenuo peticiju kojom apelira na sudove koji će donositi konačnu pravomoćnu presudu za Huanita Luksetića da dobro razmotre sve činjenice u ovom slučaju i puste Huanita na slobodu kako bi se dalje mogao liječiti.

Peticiju za Huanita do trenutka objave ovog teksta potpisalo više od 7700 ljudi, ali još uvijek imate vremena potpisati.



Podsjetimo, Huanito je 2014. prijavljen zbog uzgoja 11 biljaka marihuane, zbog čega je i osuđen na drakonsku kaznu od dvije godine zatvora, daleko više nego opasni kriminalci, ubojice i silovatelji. Sjetimo se slučaja Tome Horvatinčića koji je oslobođen optužbe za izazivanje pomorske nesreće u kojoj je poginulo dvoje Talijana. Tu je još niz presuda u kojima su pedofili dobili manje od godinu dana zatvora.

Kažnjen iako je dokazao da mu pomaže kod bolesti koja mu je uzrokovala 80 posto oštećenja



Kao što znamo, Huanitu je kazna dodijeljena unatoč tome što je dokazao da mu marihuana pomaže ublažiti simptome multiple skleroze koja je kod njega uzrokovala oštećenja od oko 80 posto, te unatoč tome što je do 2014. u Hrvatskoj bilo nemoguće nabaviti medicinski kanabis i što nikada nije dokazano da je ikome prodao ili poklonio ijedan gram.



Ovakva drakonska kazna mnoge je šokirala. Huanito, koji je u javnosti poznat kao simbol borbe za legalizaciju medicinske marihuane, a koja oboljelima od multiple skleroze i karcinoma olakšava bolove, tako je završio kažnjen.



Huanitova majka Zlata u razgovoru za Index rekla je kako razmišlja o pisanju pisma predsjednici Hrvatske koja bi mogla pomilovati teško bolesnog čovjeka i spasiti ga od odlaska u zatvor."Nakon presude postao je drugi čovjek. Oronuo je gotovo kao starac. Nema volje govoriti, a simptomi bolesti su mu se pojačali. Stoga nastoji što manje razmišljati o situaciji u kojoj se našao. Ulja za liječenje više nema, sve su mu oduzeli. Njegovo psihofizičko stanje je nula. Što bi mu se moglo dogoditi ako ode u zatvor na dvije godine, ne želim ni misliti. Najvjerojatnije bi završio u kolicima, a bez ikakve terapije znamo kako završava multipla skleroza", rekla je Zlata Luksetić u razgovoru za Index.Ističe da u Hrvatskoj ubojice prolaze bez ikakve kazne, šverceri heroina odrađuju društveno koristan rad, sudionici u milijunskim prijevarama gule krumpire, dok njezin sin, koji nikome nije naudio, kojem nije dokazano da je ikada ikome prodao ili darovao makar i jedan gram marihuane, mora u zatvor.

Dobio je dvostruko veću kaznu od minimalne



"Tijekom presude sutkinja je rekla da je za takvo djelo inače predviđena minimalna kazna od godinu dana, a ona mu je ipak dodijelila dvije. Objasnila je da se od 15 kg marihuane može dobiti oko 2 kg ulja, što nije točno, da bi pretpostavila kako Huanitu ne treba toliko, pa je zaključila da je višak namijenio prodaji. Dakle, ona ga je osudila na dvije godine zatvora na temelju pretpostavke. Unatoč olakotnim okolnostima da je teško bolestan i da je nezaposlen, dobio je dvostruko veću kaznu od minimalne. Pa gdje je toj sutkinji pamet? Ima li je uopće?", pita se majka 39-godišnjaka iz Brega kraj Rijeke.



Dr. sc. Ognjen Brborović, predsjednik Povjerenstva za medicinsku marihuanu, kaže da ga je presuda iznenadila te da ona šalje vrlo opasnu poruku.



"Huanito je postao simbolom borbe za legalizaciju medicinske marihuane u Hrvatskoj. On je svojim otporom pokrenuo priču i osvijestio mnoge da to pitanje trebamo riješiti. Presuda bi kod hrvatskih liječnika mogla stvoriti dojam da je medicinska marihuana ponovno ilegalna, čime bismo se mogli vratiti na početak", tumači naš stručnjak s Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite.



Kaže da je Huanito 2015. uspio ujediniti sve političke snage – i lijeve i desne, jer nitko nije htio u javnosti stvoriti dojam da se protivi nečemu što pomaže oboljelima od raka, HIV-a, multiple skleroze i sličnih teških bolesti. A to je ionako naša realnost jer tisuće pacijenata već konzumiraju marihuanu.