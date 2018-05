Ostojić: Hrvatska se srami Dana pobjede nad fašizmom

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

PREDSJEDNIK saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Ranko Ostojić, ustvrdio je danas na konferenciji za novinare da se Hrvatska srami Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe te kako taj događaj ne bismo na bilo koji način obilježili da nema predstavništva Europske komisije.

"Sramota je da nam Europska unija i njezino predstavništvo trebaju organizirati takva događanja. SDP i nevladine udruge pokušale su organizirati koncert na Europskom trgu da na pravi način obilježimo Dan pobjede koji je nešto što treba biti zapisano zlatnim slovima u našoj sadašnjosti, a ne u prošlosti", rekao je Ostojić.

"Pitanje pobjede nad fašizmom nije samo pitanje prošlosti nego i današnjice i budućnosti, to je bila pobjednička vojska i svrstala je Hrvatsku na pobjedničku stranu, jer u protivnom ne bismo imali Dalmaciju, jer bi bila talijanska, Međimurje mađarsko, a tko zna što bi bilo s ostatkom zemlje", dodao je Ostojić.

"Premijer i predsjednica ne poštuju praznike"

Ustvrdio je kako ga najviše užasava da se već godinama pokušava i uspješno se provodi revizija povijesti, da se zaboravi činjenica da smo imali slavnu pobjedničku vojsku koja je u Drugom svjetskom ratu bila na strani saveznika.

"Europa nije bez razloga uzela taj datum i to piše i u Ustavu, da je država utemeljena na antifašizmu, ali se to ne provodi. Ni predsjednica ni premijer ne smatraju za shodno da čestitaju Međunarodni praznik rada, 1. svibanj, a kamo li da na dostojan način obilježe ovaj praznik - Dan pobjede na fašizmom. Nije dovoljno samo obići štandove, oni koji su to organizirali se trebaju držati Deklaracije o antifašizmu koja je usvojena na 60. obljetnicu pobjede nad fašizmom i u njoj pišu, između ostaloga i obaveze Hrvatskog sabora, i pozivam ih da tu praksu promijene", rekao je Ostojić novinarima na Europskom trgu.

Odgovarajući na novinarski upit, kazao je kako je tražio pokroviteljstvo Hrvatskog sabora.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"SDP je tražio korištenje Europskog trga, Grad Zagreb je odugovlačio s odgovorom i konačno su rekli da ne mogu odobriti Europski trg, ali mogu Cvjetni trg. Željeli smo da na Europskom trgu govori zastupnik u njemačkom Bundestagu Josip Juratović (SPD), predsjednik SDP-a Davor Bernardić i predstavnici nevladinih udruga jer smatramo da trebamo natrag vratiti Europu", dodao je.

SDP je danas zatražio stanku u Hrvatskom saboru da bi progovorio o Danu pobjede nad fašizmom i Danu Europe i to je žalosno što se ova zemlja srami najboljeg dijela svoje povijesti i to nikako ne mogu prihvatiti, kazao je Ostojić.

Europsku zvijezdu posipao crvenim laticama ruže

Upitan hoće li predsjednik stranke Bernardić biti i predsjednik saborskog Kluba SDP-a, Ostojić je odgovorio da ta odluka još nije na dnevnom redu, no da osobno misli kako bi to bilo dobro rješenje.

Na upit znači li to da nisu bili zadovoljni s dosadašnjim predsjednikom Kluba, Arsenom Baukom, Ostojić je rekao kako to ne bi komentirao i da je to unutarstranačka stvar koju će raspraviti na Klubu.

"Ne mislim da je iznošenje istine ili činjenica svađa, obično se to tako prikaže, svatko neka iznese činjenice pa ćemo biti u prilici da to riješimo", dodao je.

Ostojić je također rekao kako se nekima kod sadnje cvijeća priviđaju petokrake, simbol borbe protiv fašizma pod kojom su partizani ginuli da bi donijeli slobodu, pa je na Europskom trgu kod spomenika ulasku Hrvatske u EU, europsku zvijezdu posipao laticama crvene ruže.