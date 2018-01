Otkriće znanstvenika iz Genosa omogućit će personalizirano liječenje pacijenata s upalom crijeva

Foto: Privatna fotografija

GENOS je vodeći svjetski laboratorij za visokoprotočnu analizu glikana te kao takav predvodi brojne velike kliničke studije. Najnovije otkriće iz Genosa su glikanski biomarkeri koji će omogućiti personalizirano liječenje pacijenata s upalnim bolestima crijeva.



Studija pod nazivom Glycosylation of Immunoglobulin G Associates With Clinical Features of Inflammatory Bowel Diseases upravo je objavljena u časopisu Gastroenterology, najprestižnijem znanstvenom časopisu iz područja gastroenterologije.

Ukupno 3441 pacijent za studiju regrutiran je u bolnici Cedars-Sinai u Los Angelesu te nekoliko bolnica u Italiji, a analiza glikanskih biomarkera provedena je u laboratoriju Genos. Rezultati su dodatno potvrđeni analizom provedenom u Medicinskom centru Sveučilišta u Leidenu.

Istraživanje je pokazalo da glikani vezani na imunoglobuline omogućuju rano postavljanje pravilne dijagnoze te predviđanje tijeka razvoja bolesti što može doprinijeti preciznijem i učinkovitijem liječenju pacijenata, uz manje nuspojava.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Primjerice, niska razina galaktozijacije imunoglobulina G može predvidjeti potrebu za operacijom kod pacijenata s ulcerativnim kolitisom.

Znanstvenici iz Genosa predvodili studiju

Otkriće glikanskih biomarkera upalnih bolesti crijeva rezultat je velikog EU projekta IBD-BIOM koji je Genosu osigurao osam milijuna kuna bespovratnih sredstava. Daljnja istraživanja provodit će se u sklopu "flagship" EU projekta SYS-CID (Sistemski pristup kroničnim upalnim bolestima) koji će Genosu osigurati dodatnih šest milijuna kuna za istraživanje te omogućiti suradnju s najboljim znanstvenicima u tom području u svijetu.

Prof.dr.sc. Gordan Lauc, predsjednik uprave Genosa, ovim povodom je izjavio:

"Izuzetno mi je drago što smo uspjeli rezultate ove studije objaviti u najboljem časopisu u području gastroenterologije te da su, usprkos činjenici da se radi o velikoj kolaborativnoj studiji s velikim brojem autora, naši znanstvenici i na prvom i na zadnjem mjestu u popisu autora. Ovo postignuće jasno pokazuje da su istraživači iz Genosa predvodili ovu studiju, a da su kolege s 'velikih' institucija u Europi i Americi radili pod našim vodstvom.



Kada smo kroz FP7 projekt IBD-BIOM dobili preko osam milijuna kuna za ovaj projekt, pomalo sam se brinuo hoćemo li uspjeti opravdati tako veliko ulaganje, no činjenica da je naše rezultate objavio najbolji časopis u ovom području jasno pokazuje da su ta sredstva bila dobro uložena."