Otkrivamo detalje o profesoru optuženom za pedofiliju koji radi u čak 4 škole. Zlostavljao je vlastitu djecu

PROTIV profesora iz Bjelovarsko-bilogorske županije na šibenskom sudu potvrđena je optužnica za spolno zlostavljanje dvoje djece mlađih od 15 godina. Isti profesor, doznajemo, predaje u čak četiri škole u toj županiji (a ne 3 kako se dosad mislilo) od kojih su tri na bjelovarskom, a jedna na daruvarskom području, a prije toga je bio i ravnatelj jedne od škola u istoj županiji.

Index je o ovom slučaju pisao i ranije, kad nije dao suglasnost teško bolesnom sinu da ide na liječenje, a protiv profesora je krajem 2016. podignuta optužnica koja je sad i potvrđena.

Profesor je osumnjičen da je spolno zlostavljao svoje dvoje maloljetne djece.



Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak danas je u razgovoru za Index rekla kako je obavila hitan razgovor s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem.



"Obavila sam hitan razgovor s kolegom Bošnjakovićem oko toga da sustavno riješimo provjere učitelja kod novog zapošljavanja i pošaljemo upute svim ravnateljima u Hrvatskoj kako više ne bi bilo ovakvih događanja", rekla je ministrica Divjak za Index.

Ravnateljica: Imao je svu potrebnu dokumentaciju da se protiv njega ne vodi kazneni postupak



Index je razgovarao s ravnateljicom Romanom Herout, u čijoj je školi dotični profesor također zaposlen.



"U trenutku dok smo ga zapošljavali, on je imao svu potrebnu dokumentaciju da se ne vodi kazneni postupak protiv njega i da nije pravomoćno osuđivan. Iz medija smo doznali za ovo i nakon toga poduzeli sve moguće mjere. Poslali smo dopise sudu, DORH-u, Županiji. Tražimo da nam dostave optužnicu i da nam odgovore kako dalje postupati.



Mi ga zasad nismo mogli suspendirati dok ne dobijemo dokument od suda i DORH-a, međutim dotični je jučer otvorio bolovanje", rekla je za Index ravnateljica Romana Herout.



Nakon što dobije sve potrebne dokumente, kreće u suspenziju profesora i onda će vidjeti što dalje.



Na pitanje što bi napravila da dotični nije otvorio bolovanje, pošto ga službeno ne bi mogla suspendirati dok ne stignu svi dokumenti, rekla nam je da bi već pronašla način da isti ne bude u razredu s djecom.

U šoku je zbog ovog saznanja i smatra da su je službeno trebali obavijestiti o podizanju optužnice, a ne da za isto doznaje iz medija."Sustav bi trebao bolje funkcionirati, da svi budemo umreženi i da se reagira promptno", zaključila je ravnateljica. Rekla nam je da su i njezini kolege, ravnateljice i ravnatelji iz preostale tri škole na kojima dotični radi, poduzeli isto što i ona te zatražili hitnu reakciju, kao i dostavu dokumentacije.Inače, ministrica Blaženka Divjak rekla je da je odmah po primitku prijave za profesora, koju je dobila prije nekoliko dana, istu proslijedila inspekciji od koje je zatražila da se provede inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile činjenice."Naravno, škola jednako tako može postupiti suspenzijom ako je podignuta kaznena prijava. Očito se dogodila situacija gdje se u nekom intervalu, s obzirom na dokumentaciju koja je trebala biti predana na sam natječajni postupak, dogodilo podizanje optužnice. Ako je, to tek treba utvrditi. I zbog tog "pravnog vakuuma" dokumenti koji su bili predani u školu očito su bili takvi da tu nije bilo problema. Sada ćemo reagirati promptno i kao što sam kazala Ministarstvo čim je zaprimilo tu prijavu, odmah smo zatražili inspekcijski nadzor. Inspekcija je izašla na teren i čim dobijemo argumente, nalaze, javno ćemo ih obznaniti", rekla je ministrica Divjak za Index.Predsjednica udruge Lavice, Anita Papa koja se bori protiv pedofila, u razgovoru za Index rekla je ovaj slučaj prati otpočetka te da on traje duži niz godina."Javili su mi da se vratio raditi u školu. Ima već jednu presudu za obiteljsko nasilje i u to vrijeme je radio kao ravnatelj u jednoj školi. Tad ga nisu maknuli, no doznala sam kako zadnjih mjesec i pol radi u nekoliko škola na zamjenama. O tome sam odmah obavijestila Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao i Ured župana Bjelovarsko-bilogorske županije budući da taj profesor, koji sad ima potvrđenu optužnicu za spolno zlostavljanje djece, radi na tri škole koje se nalaze na bjelovarskom i daruvarskom području", rekla je za Index Anita Papa.Kazala je da je prijavu poslala 8. svibnja i da nije dobila povratan odgovor.

Index pisao u rujnu o ovom slučaju



Inače, Index je o ovom slučaju pisao u rujnu 2017., a tada smo doznali od bivše partnerice ovog profesora da ju je on godinama zlostavljao, jednako kao i njihovo dvoje djece, te je sad i potvrđena optužnica protiv njega.



"Otac moje djece je 2014. godine pravomoćno osuđen za obiteljsko nasilje u Virovitici, a djeca su prema odluci tamošnjeg Centra za socijalnu skrb ipak morala odlaziti k njemu. Detalje ne mogu otkrivati, no ono što mogu reći je da je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku (gdje sad živimo), krajem 2016. godine podiglo optužnicu protiv njega. Terete ga za teška kaznena djela.



S druge strane ima pravomoćnu presudu iz 2014. koju je potvrdio Vrhovni sud, a osuđen je za nasilje, uhođenje i prijetnje. Odvjetnica i ja smo na sudu podnijele zahtjev za promjenom privremene mjere viđanja djece i tražimo zabranu kontakata oca s djecom", otkrila nam je njegova bivša partnerica i majka njegove djece.

Kad smo ranije kontaktirali CZSS Šibenik i pitali ih jesu li upoznati s tim da je otac pravomoćno osuđen za obiteljsko nasilje, ravnateljica CZSS-a Šibenik nam nije odgovorila. Umjesto toga je navela kako se u ovom postupku CZSS isključivo rukovodi potrebama djeteta.