Otkriven prirodni dodatak hrani koji pomlađuje i produžuje život

VEĆ DUŽE vrijeme znanstvena istraživanja potvrđuju da niskokalorična prehrana i povremena gladovanja usporavaju procese starenja i produžavaju život.



Brojne studije provedene na vinskim mušicama, crvima oblićima, glodavcima, a u posljednje vrijeme i na ljudima, pokazale su da značajno smanjenje unosa kalorija za oko trećinu ima brojne blagotvorne zdravstvene učinke te da ponekad može produžiti život.



No problem je u tome što je takvu vrstu prehrane i gladovanja vrlo teško praktično ponuditi, a za neke bi ljude čak moglo biti opasno. Među ostalim, problem je u tome što se čovjek kroz evoluciju razvio tako da mu je hrana bogata kalorijama najukusnija – primjerice, većina ljudi voli slatku i masnu hranu kao što su kolači. Desecima tisuća godina našim su precima bogati izvori kalorija bili teško ili rijetko dostupni. No u posljednjih stotinjak godina stvari su se dramatično promijenile tako da su za većinu stanovnika na Zemlji oni postali jeftini i lako dostupni, dok je istovremeno tjelesna aktivnost pala na povijesno niske razine.



Aktivira iste biološke puteve kao i restrikcija kalorija



Zbog svega navedenog, znanstvenici s University of Colorado u Boulderu proveli su istraživanje koje je pokazalo da bi jedan prirodan dodatak hrani mogao u ljudskom organizmu simulirati restrikciju unosa kalorija i pokretati iste kemijske putove koji su odgovorni za njihove zdravstvene blagodati. Taj dodatak, prekursor vitamina B, naziva se nikotinamid ribozid (NR), a studija je pokazala da on, među ostalim, povoljno djeluje na krvni tlak i na zdravlje krvožilnog sustava, osobito kod osoba s blagom hipertenzijom.





„To je prva studija u kojoj je novi spoj davan ljudima kroz duže razdoblje“, rekao je jedan od voditelja istraživanja Doug Seals, profesor na Odsjeku za integrativnu fiziologiju na University of Colorado.



„Otkrili smo da ga ljudi dobro podnose, a čini se da aktivira iste ključne biološke puteve koje aktivira i restrikcija kalorija“, dodao je.



U istraživanju, predstavljenom u časopisu Nature Communications , sudjelovalo je 24 vitkih, zdravih ljudi u dobi između 55 i 79 godina s područja Bouldera. Pola njih prvo je šest tjedana dobivalo placebo, a nakon toga dvije doze dnevno od po 500 mg nikotinamid ribozida (NR), dok je druga polovina prvo dobivala NR, a zatim placebo.





Rezultati su pokazali da je doza od 1.000 mg NR-a dnevno za 60 % povisila razine jednog drugog spoja, poznatog kao nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+). Taj spoj je neophodan za pokretanje enzima koji su poznati kao sirtuini, a u velikoj su mjeri zaslužni za blagotvorne posljedice restrikcije unosa kalorija. On je uključen u brojne metaboličke procese u tijelu, no njegove se razine sa starenjem smanjuju.



Zdravo starenje



Ranija istraživanja otkrila su da tijelo, radi evolucijski razvijenog mehanizma važnog za preživljavanje, prilikom smanjenja unosa kalorija ili tijekom gladovanja ima tendenciju povisiti razine NAD+ u odnosu na NADH. Naime, NAD+ ima važnu funkciju u reguliranju rada mitohondrija, organela zaduženih za opskrbu stanica energijom, kao i u procesu autofagije, odumiranju ostarjelih stanica. No tek od nedavno znanstvenici su počeli istraživati bi li prekursori NAD+, kao što je NR, mogli pomoći u zdravom starenju.





U novom istraživanju kod 13 sudionika koji su inače imali blago povišen krvni tlak (120-139/80-89 mm Hg) utvrđeno je da je NR snizio sistolički tlak za oko 10 mm. Toliko smanjenje može se prevesti u smanjenje rizika od srčanog udara za oko 25 %.



„Ako se u većim kliničkim istraživanjima potvrdi toliko smanjenje sistoličkog tlaka prilikom suplementacije NR-om, efekt bi mogao imati šire biomedicinske implikacije“, pišu autori.



Tim smatra da bi spojevi koji oponašaju smanjenje unosa kalorija, uz uobičajene preporuke za zdravu prehranu i tjelovježbu, mogli biti posebno korisni ljudima čiji krvni tlak još nije toliko visok da bi im liječnici trebali prepisivati lijekove, ali su ipak izloženi povećanom riziku od srčanog udara.



Autori ističu da je ova studija ipak previše malena po broju sudionika da bi se izveli konačni zaključci tako da će trebati provesti opsežnija istraživanja.