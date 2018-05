Otkriveno tko je Osječanka koja se sunčala na balkonu: Natjecala se za miss, a bila je u toplesu

Foto: Boris Sčitar/Večernji list/ Pixsell

PRIČU o Osječanki koja je sunčanjem na balkonu bez odjeće toliko razljutila susjeda da se raspitivao je li takvo ponašanje kažnjivo, a sudeći prema zakonu jest, i to kaznom od čak 750 kuna, prenijeli su gotovo svi portali u Hrvatskoj, ali i šire. Priča je dobila i nastavak jer se otkrilo o kome se radi. Ipak, njen identitet i dalje ostaje tajna.



Riječ je o Osječanki koja je do sada sudjelovala na brojnim natjecanjima ljepote, a nakon što su iz Glasa Slavonije pokušavali doći do njezina broja telefona, kontaktirao ih je njezin otac, S.J.





"Odmah ću vam reći da još nije dobila nikakvu kaznu i da policija nije pokucala na vrata stana gdje živi moja kći, a gdje se milijun puta sunčala na balkonu. Gospodin koji vas je obavijestio nije dobro gledao, jer moja kći je bila u toplesu, ali nikada se nije sunčala potpuno gola. Kad ste objavili fotografiju na webu (koja je kasnije na zahtjev obitelji uklonjena, nap. a.), odmah sam prepoznao balkon, jer sam prije i sam ondje živio, a trenutačno živim na selu", ispričao je za Glas Slavonije otac djevojke, odgovorno tvrdeći da nije bila potpuno gola i da joj nikada ne bi palo na pamet sunčati se u takvom izdanju, to više što je u okolici puno zgrada i prozora.Komentari na društvenim mrežama koji se broje u tisućama, kaže S.J., uglavnom idu u prilog njegovoj kćeri, a iako ne može sa sigurnošću reći tko je osoba koja se javila Glasu Slavonije, on kaže da sumnja na obitelj koja živi preko puta i čiji članovi međusobno, kako navodi, nisu u dobrim odnosima."Moja kći ostala je paf kad je pročitala vaš članak i prvo je nazvala mene. Nema razloga da joj ne vjerujem, a gospodin kojemu smeta moja kći mogao je bar otkriti svoj identitet. Ovako se skriva i dobro je da je većina komentara na strani moje kćeri", poručio je S.J.