Otkriveno tko je pregazio cvijeće u Vodicama jer mu se ukazala petokraka: "Žao mi je"

RATNIM veteranima iz Vodica prošli se tjedan u zemlji usred mjesta ukazala crvena petokraka. Zbog toga je netko koga policija začudo još nije identificirala sjeo u kamion i pregazio cvijeće koje ga je podsjetilo na petokraku.



Kako pišu Infovodice, cvijeće je pregazio Radoslav Juričev Sudac, dragovoljac Domovinskog rata i tenkist 113. šibenske brigade.



On kaže kako mu je žao zbog svega. Reagirao je, kaže, nepromišljeno.



"Žao mi je što sam reagirao nepromišljeno, više emotivno nego razumno i svojim kamionom prešao preko nasada cvijeća ispred stare općine i time sam osim materijalne štete narušio ugled Gradu Vodicama i tvrtki Leć", kaže Sudac.



"Također hvala tvrtki Leć i Gradu što nisu podnijeli kaznenu prijavu protiv mene zbog počinjenog postupka", dodaje Sudac.Zanimljivo, on je prošli tjedan, kad se priča i otkrila, branio taj potez. Tada se još nije znalo da je to on učinio."Nije dostojno i primjereno da u mom mjestu od cvijeća bude zvijezda petokraka i to samo 50 metara od spomenika hrvatskim braniteljima. Molio bih da se ovo sanira, vrati na stanje onakvo kakvo je prije bilo, ako oni ne mogu, onda ću ja o svom trošku sanirati", rekao je prošli tjedan Radoslav Juričev Sudac.No čini se da je Sudac u međuvremenu shvatio koliko je pogriješio.