Otvorena birališta na lokalnim izborima u Beogradu, za 110 vijećnika u utrci 24 liste

Foto: FAH



U BEOGRADU se danas održavaju lokalni izbori, a biračka mjesta otvorena su u sedam sati na području 17 gradskih općina u kojima će se birati ukupno 110 vijećnika za skupštinu glavnog grada Srbije.



Na 1185 biračkih mjesta pravo glasa ima 1,6 milijuna građana koji će se opredjeliti za jednu od 24 izborne liste, a predizborne ankete daju prednost vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS) srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.



Prema ispitivanjima javnog mišljenja, procjene su da će izlaznost biti od 51 do 57 posto, pa se na biralištima, koja se zatvaraju večeras u 20 sati, očekuje između 810.000 i 910.000 ljudi.



Ankete predviđaju da bi lista "Aleksandar Vučić - zato što volimo Beograd" mogla osvojiti od 41,2 do 47 posto glasova, slijedi lista "Dragan Đilas - Beograd odlučuje, ljudi pobjeđuju", bivšeg gradonačelnika Beograda s 13,4 posto, te lista "Aleksandar Šapić – Gradonačelnik", nekadašnjeg vaterpolskog reprezentativca Jugoslavije i Srbije sa 7,9 posto.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Vučićevim koalicijskim partnerima u srbijanskom parlamentu Ivici Dačiću (Socijalistička partija Srbije) i Draganu Markoviću Palmi (Jedinstvena Srbija) koji samostalno izlaze na beogradske izbore, istraživanja predviđaju 5,8 posto glasova.Izborni prag mogli bi prijeći i radikali Vojislava Šešelja (5,1 posto), a isti postotak glasova ankete predviđaju i Luki Maksimoviću alias Ljubiši Preletačeviću Belom, medijskoj atrakciji prošlogodišnjih predsjedničkih izbora i njegovoj listi "Ljubiša Preletačević BELI – Zato što volim BELOVGRAD".Na rubu izbornog praga su združena lista "Da ovi odu, a da se oni ne vrate", pokreta "Dosta je bilo" i konzervativnog pokreta "Dveri", koji bi mogli dosegnuti do pet posto glasova, a na toj granici je i lista "Da oslobodimo Beograd" Demokratske stranke, Nove stranke, Zelenih, te Socijaldemokratske stranke bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića.Uz građansku inicijativu "Ne davimo Beograd - Žuta patka" s potencijalnih 2,7 posto glasova, sve ostale liste i stranke imale bi u zbroju oko 8,3 posto.Gradonačelnika srbijanske prijestolnice ne biraju izravno građani na izborima nego vijećnici Skupštine Grada natpolovičnom većinom glasova na konstitutivnoj sjednici.Predizborna šutnja počela je u četvrtak u ponoć i trajat će do zatvaranja birališta, a rezultati beogradskih izbora trebali bi biti objavljeni u roku od 24 sata, do ponedjeljka u 20 sati.