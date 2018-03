Otvorena birališta u Italiji, vraća se Berlusconi? Analitičari predviđaju dva scenarija

Foto: FAH



OTVORENA su birališta na parlamentarnim izborima u Italiji, čije je rezultate teško pretpostaviti jer zakon zabranjuje ispitivanja javnoga mnijenja u posljednja dva tjedna kampanje. Po onima koja su objavljeni prije toga roka u vodstvu je desni blok neuništivog Silvija Berlusconija.



Analitičari su suglasni da su dva najizglednija postizborna scenarija ili još jedan comeback bivšeg i skandalima obilježenog premijera Silvija Berlusconija ili parlamentarna pat-pozicija u kojoj nijedna strana neće moći sastaviti vladu.



Premda Berlusconijev blok sastavljen od nekoliko stranaka desnice ili desnog centra vodi u anketama ispred Pokreta pet zvijezda (M5S), ankete ukazuju na to neće osvojiti potpunu kontrolu nad parlamentom, a interne podjele u koaliciji nimalo mu ne pomažu, što budi sumnje da je Berlusconi sposoban, ako se i domogne vlasti, održati se na njoj.



"Pat-pozicija u parlamentu ili tijesna parlamentarna većina desnog centra dva su najvjerojatnija scenarija", prognozira Wolfango Piccoli, supredsjednik konzultantske tvrtke Teneo Intelligence, napominjući da zadnje ankete pokazuju da konzervativci ipak neće uspjeti ostvariti sigurnu pobjedu.



Imajući to u vidu, mnogi analitičari predviđaju postizborno preslagivanje u kojem će Berlusconi i Demokratska stranka (PD) lijevog centra udružiti snage po uzoru na veliku koaliciju koja vlada Njemačkom od 2013.



Sadašnji predsjednik vlade Paolo Gentiloni, pouzdani kadar DS-a koji uživa poštovanje cijelog političkog spektra, ili predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani, bivši Berlusconijev glasnogovornik, spominju se kao mogući kompromisni kandidati za premijera.



Berlusconi kao Kaczynski?



Međutim, jačanje antiestablišmentskog raspoloženja u javnosti moglo bi lako na vlast dovesti vladu predvođenu radikalnim Pokretom pet zvijezda, što bi potreslo financijska tržišta i talijanske partnere u EU-u.



Ili bi izbori mogli biti neriješeni i dovesti zemlju u slijepu ulicu, što bi značilo nove izbore prije kraja godine. Ili sastavljanje tehnokratske vlade po ukusu predsjednika države Segia Mattarelle.



Ispitivanja javnog mnijenja nisu dopuštena u posljednja dva tjedna predizborne kampanje, ali prije nego što je zabrana stupila na snagu ankete su davale Berlusconijevom bloku gotovo 40 posto, a Pokretu pet zvijezda i lijevom bloku Demokratske stranke nešto ispod 30 posto svakom.



Ti podaci svjedoče o Berlusconijevoj nevjerojatnoj snazi, nakon presude za poreznu prijevaru i izbacivanja iz parlamenta 2013., te operacije na srcu prije tri godine.



On sada osvaja birače nerealnim obećanjima da će srezati poreze i protjerati 600.000 imigranata. Napunivši 81 godinu, predstavlja se kao mudar i proeuropski državnik, za razliku od nepoznatog Pokreta pet zvijezda.



Berlusconi, međutim, ne može osobno preuzeti vlast zbog svojeg kaznenog dosjea. On se nada da će se pozicionirati kao odlučujući faktor u idućoj vladi ako njegova koalicija osvoji većinu u parlamentu i voditi konce iz sjene. Nešto poput Jaroslawa Kaczynskog u Poljskoj.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

S obzirom na to da ankete procjenjuju da je oko trećine od gotovo 51 milijuna birača s pravom glasa neodlučno, rezultat izbora teško je predvidjeti, posebno u neodlučnim južnim regijama gdje bi Pokret pet zvijezda mogao ostvariti povijesni proboj."Demokratska stranka se urušava, sada se vodi utrka između nas i desnog centra", rekao je premijerski kandidat Pokreta pet zvijezda Luigi Di Maio, 31-godišnji propali student i zamjenik predsjednika donjeg doma parlamenta.Di Maio je zamijenio komičara Beppea Grilla na čelu stranke prošle godine usmjerivši protestni pokret u umjerenije vode. Odustao je primjerice od planova da se održi referendum o izlasku iz eurozone."Vrijeme je da se prihvati promjene, jer više nema razloga bojati ih se", rekao je, obećavši da u njegovu vladu neće ući "ista ona lica koja Talijani gledaju već 20 godina".Kritičari upozoravaju da je najveća slabost te stranke neiskustvo, no upravo to privlači mnoge njezine pristaše koji priželjkuju da talijanska često korumpirana politika krene ispočetka, a privučeni su obećanjima da će stranka uvesti subvencije za osobe s minimalnim prihodima.Što god o njemu mislili privatno, europski čelnici navijaju za Berlusconija jer im je on, sa svojim manama, sigurnija opcija od nepredvidivog pokreta Pet zvijezda.Po Danielu Grosu, njemačkom ekonomistu koji vodi institut Centar za studije europske politike, podupirući Berlusconija europski establišment kalkulira da je "bolji vrag kojeg poznaju".U međuvremenu, vladajuća Demokratska stranka gubi tlo pod nogama iako je postigla neke uspjehe na vlasti. Birači navode gospodarstvo i migracije kao svoje najveći razloge za zabrinutost, no stranka je uspjela smanjiti broj migranata koji dolaze iz Libije i izvući zemlju iz nove rekordne recesije nakon kratkotrajnog oporavka."'Je li vam bolje ili gore nego prije četiri godine?' To je pitanje koje ćemo postaviti biračima", rekao je Renzi novinarima početkom mjeseca, no ta poruka ne daje rezultate.Talijansko gospodarstvo i dalje zaostaje za drugim europskim gospodarstvima, a većina od "milijun novih radnih mjesta" kojima se Renzi često hvali su slabo plaćena i privremena, što može objasniti zašto ne postoji dobar osjećaj koji bi koristio stranci.Osim što je glasove ljevice privukla nova stranka Slobodni i jednaki, DS potkopava Renzijeva kriza popularnosti koju je pogoršao poraz na referendumu 2016. o ustavnoj reformi, zbog čega je i morao podnijeti ostavku.Po anketama, Demokratska stranka ima puno potencijala za poboljšanje svoje pozicije ako vrati neke od svojih razočaranih birača. Rezultati izbora koji se očekuju u ponedjeljak pokazat će je li kontroverzni političar poput Renzija pravi čovjek za tu zadaću.Izborni sustav je nov i prvi će se put primijeniti. Riječ je o mješovitu sustavu kojim će se dvije trećine zastupnika birati proporcionalno sa stranačkih lista, a trećina izravno iz izbornih jedinica u jednom krugu.Sustav koji favorizira široke koalicije prihvaćen je prošle godine, ponajviše zato da bi se spriječila izravna pobjeda Pet zvijezda.