Otvorene ponude za kafiće na Žnjanu: Vlasnik Zena ponudio milijun kuna, javio se i šef udruge specijalaca

NOVI direktor splitske gradske agencije Spalatum DMC HDZ-ovac Ante Šunjić imao je danas svoju medijsku premijeru. Tek što je zasjeo u fotelju tvrtke koju su mislili ugasiti, morao se pozabaviti friško pristiglim ponudama za osam novih kafića na Žnjanu. Stari, nelegalni objekti počišćeni su prije pola godine, a kako Žnjan ne bi ostao bez ičega za novu sezonu, nova gradska administracija odlučila je postaviti privremeno rješenje na dvije godine prije no što se Žnjan konačno uredi.

Ponuda je bilo 12, javili su se neki stari igrači, poput Miljenka Anića, vlasnika Charlieja, ali i neke nove snage kao što je šef Udruge policijskih specijalaca BATT Ivica Glavota, poznat po svom govoru u Kninu 2016. godine kada je kazao da mu je žao što nisu dovršili posao. Glavota konkurira s tvrtkom Magna Fortuna, ponudio je 221 tisuću kuna za objekt P5e, za koji je konkurirala i tvrtka Taurus Consilium iz Zagreba, ali s višom ponudom od 360 tisuća kuna.

Za isti objekt je zainteresirana tvrtka Rastovac iz Zagvozda, no ponudili su tek 185 tisuća kuna. Objekt bi se trebao dodijeliti onome koji ponudi najviše.

First Event ponudio milijun i petsto kuna

Rekordna ponuda stigla je od tvrtke First Event. Za objekt P2e ponudili su milijun i 500 kuna. Tvrtka je poznata po priređivanju festivala elektronske glazbe na Bačvicama, a do prije koji mjesec vodio ju je Tomislav Burazin, hrvatski ragbijaš koji je na Žnjanu držao klub Zen. Tvrtku sada vodi njegova sestra. Zanimljivo je da je Burazin za isti objekt dao i ponudu svoje tvrtke Mehatronika Burazin, no radi se o tek 222 tisuće kuna.

Kontaktirali smo Burazina, no nije imao vremena za razgovor. Kazao nam je tek da se natjecao s Mehatronikom. Pitali smo ga što je s First Eventom, no ostali smo uskraćeni za odgovor. Burazin se ispričao letom za Zagreb.