Otvoreno o plaćanju sporta izgledalo je kao sponzorirana emisija, tvrdi udruga Lipa

Screenshot: HRT

SINOĆ je na Prvom programu HRT-a emitirana emisija Otvoreno s temom: "Na koji način treba financirati sport u Hrvatskoj?".

U emisiji su gostovali predsjednik NK Rijeka Damir Mišković, vaterpolski trener Ratko Rudić, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac, član HDZ-ova Odbora za šport Perica Bukić, sportski novinar Robert Šola te odvjetnik i bivši nogometni disciplinski sudac Saša Pavličić Bekić.

Povodom njihova gostovanja reagirali su iz Udruge poreznih obveznika Lipa i u službenom se priopćenju obratili HRT-u. Smatraju da u emisiji nije bilo nijednog gosta koji bi bio protiv dodatnog javnog financiranja sporta i da je emisija nalikovala na sponzorirani sadržaj.

Priopćenje udruge Lipe prenosimo u cijelosti:

"U emisiji 'Na koji način treba financirati sport u Hrvatskoj?', emitiranoj 20.3.2018., pozvali ste šestoro gostiju koji su svi bili sa iste strane argumenta, i pokušavali poreznim obveznicima objasniti zašto je dobro da im uzmu još novca za financiranje amaterskog i profesionalnog sporta, i to isključivo loptačkog kroz tzv. Opatijsku inicijativu. Očekivali bismo da se na javnoj televiziji, koja se financira novcima poreznih obveznika, prisilno, kroz pretplatu, bez obzira koristili tu uslugu ili ne, čuju argumenti pro et contra, i to u interesu javnosti, a ne isključivo određenih lobija", tvrde iz Lipe.

"Niste pozvali nijednog oštećenog sugovornika"

"Spomenuta emisija Otvorenog je nalikovala na sponzoriranu emisiju, ali bez navođenja imena sponzora. Iako se govorilo o potpuno novom obliku oporezivanja građana i nekih industrija, u osobito teškim gospodarskim prilikama kad to uopće nije poželjno, nego štetno, nijednog sugovornika koji bi bio oštećen u tom sustavu financiranja športa niste pozvali niti dali priliku da kaže svoje mišljenje. Time ste povrijedili profesionalnu etiku, te gledateljima servirali iskrivljenu sliku njihovog vlastitog interesa", stoji u njihovu priopćenju.

Veći porezi u kladionicama, Mišković tvrdi: Manjim klubovima fali novca

Opatijska inicijativa predlaže novi sustav financiranja sporta. Prema tom prijedlogu, među ostalim, povećale bi se turističke pristojbe i porezi u kladionicama, ali bi sportski klubovi morali ukinuti članarinu za djecu pa bi se rasteretili roditelji.

Predsjednik Rijeke Damir Mišković kao problem ističe kronični nedostatak novca za 'manje' klubove. Da je situacija "dogorjela" vezano za klupske sportove i da nema vremena za čekanje smatra predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac, a Ratko Rudić je kazao kako se vaterpolo uspjeva održati isključivo radi kvalitete Vaterpolskog kluba Jug iza kojeg stoji Grad Dubrovnik.