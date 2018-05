Ovako je nedavno pisao Jutarnji: "Dalić zaslužuje državno odlikovanje, a ne prozivke"

Screenshot: jutarnji.hr



DOK je Index istraživao komunikaciju samozvane skupine Borg, a onda i objavio njihove e-mailove, što je danas dovelo do smjene Martine Dalić, neki su se mediji natjecali u ulizivanju Dalićki i ekipi.



Baš kao što su nekada za Todorića ljubili bika među rogove, tako su još prije nekoliko dana ljubili i slavili Martinu Dalić kao bezgrešnu spasiteljicu Agrokora i čitavog gospodarstva.

Dovođenje u pitanje demokracije da bi se obranilo Dalićku



U tome su prednjačile kolumne Gojka Drljače, inače zamjenika glavnog urednika Jutarnjeg lista.

Za ministricu koja je danas morala otići jer je i premijeru Plenkoviću postalo jasno da je teret e-mailova privilegirane skupine koja je pisala Lex Agrokor, a onda od njega debelo profitirala, prevelik i da iz te situacije nema drugog izlaza, Drljača je prije mjesec dana pisao kako zaslužuje visoko državno priznanje, a ne sumnje.



U obrani Dalićke zamjenik glavnog urednika Jutarnjeg u svom je izdvojenom mišljenju (kolumna se doista zove Izdvojeno mišljenje) otišao toliko daleko da se na primjeru dovođenja u pitanje njezine uloge u Agrokoru, bacio na preispitivanje cijelog sustava demokracije.



Drljača je sasvim ozbiljno napisao da je "potpredsjednica vlade prva na nišanu" jer je - žena. U nastavku piše kako se Martinu Dalić nastoji uništiti po svaku cijenu, što naziva pakosnim činom. Implicira, a riječ je o najprozirnijem spinu iz krugova vlasti, da će se urušiti svi procesi koje Dalićka vodi "i koje će trebati voditi".



Mrtav hladan Drljača piše da se Martinu Dalić napada bez dokaza. Pored četiri serije mailova koje je objavio Index.

Slavljenje Dalićkine hrabrosti



No istovremeno slavi Dalićkinu hrabrost i traži za nju visoko državno odlikovanje.



"Sve u svemu, Martina Dalić poprilično je hrabro izgurala lex Agrokor te spriječila kaskadni kolaps velikog broja hrvatskih tvrtki zbog insolventnosti Agrokora. Za to bi danas trebala dobiti visoko državno priznanje, a ne prozivke, pritiske, optužbe, sumnjičenje...", piše Drljača u Jutarnjem.



Najbjedniji dio Drljačina Izdvojenog mišljenja u Jutarnjem možda je ipak usporedba Dalićke i Mire Bulja.



"Mislite li da bi Miro Bulj bio sposoban izvesti ono što je Martina Dalić? S obzirom na broj glasova koje dobiva Bulj, odgovorit ću na prethodno pitanje premda je odgovor jasan: Miro Bulj bi, za razliku od Martine Dalić, uprskao. Jer nema pojma. No, to ne znači da i ubuduće Buljevi u Hrvatskoj neće dobivati na političkoj težini, dok će soj Dalić sasvim sigurno pod krinkom raznoraznih ‘poštenja’ progoniti ljuti hrtovi populizma", stoji u Drljačinu tekstu.



Logiku ove argumentacije možda je suvišno analizirati, no recimo ipak da to što se u tekstu tvrdi da Bulj nije sposoban "izvesti ono što je Martina Dalić" kad se pogleda sve što je Dalićka izvela, uopće ne bi trebala biti uvreda za Bulja. Prihvatimo li premisu da je Dalićka ultimativno sposobna, a netko drugi ultimativno nesposoban, doista nije jasno zašto bi to trebalo značiti da je ono što je radila ispravno i opravdano.

"Anarhizam u atmosferi svenarodne hajke"



Isti je Drljača s mahnitom obranom Dalićke nastavio i jučer.



Aferu Hotmail nazvao je agresivnim anarhizmom u atmosferi svenarodne hajke.



"Stoga kolegama iz Indexa još jednom mogu samo čestitati na objavi povjerljive e-mail korespondencije potpredsjednice Vlade koja svjedoči o tome kako je donesen lex Agrokor. Objavili su doista važne i zanimljive informacije. Bilo bi lijepo da se tih mejlova dokopao Jutarnji ili naš novopokrenuti novac.hr. Sigurno bismo kao novinari i urednici Indexa podjednako uživali u njihovoj analizi, kao i interpretaciji", započinje novu kolumnu o Dalićki i otkriću Indexa Drljača. No odmah se vraća na zadani kurs.



"Međutim, to ne znači da bi zaključci naše analize, kao i iz nje proizašla interpretacija značenja potpredsjedničinih mejlova bila ista kao Indexova, odnosno identična primitivnim reakcijama oporbenih lidera koji posljednjih godina u svemu što radi pozicija vidi čisti, nepatvoreni i gnjusni kriminal, neovisno o tome može li se realno utvrditi faktografska, odnosno zakonska osnova za tako teške kvalifikacije. U Hrvatskoj je blaćenje postalo poput fitnessa; kad ga obaviš, osjećaš se bolje. Rizici takvog intelektualnog samozadovoljavanja su ekstremni", bez previše argumenata rezonira Drljača.



Zamjenik glavnog urednika Jutarnjeg sad već priznaje da "email korespondencija skupine koja je Martini Dalić pomagala pripremiti lex Agrokor dokazuje teške sukobe interesa pojedinih sudionika te prepiske", ali ponovno odmah reterira.



"Atmosfera svenarodne hajke u potpunosti baca maglu na 'prozaičnu' činjenicu kako je taj 'zločesti' lex omogućio Agrokorovim dobavljačima da prežive krizu likvidnosti najvećeg poslovnog sustava u zemlji. Političari koji izvan dosega TV kamera skupa jedu, piju, šale se i zbijaju šale, a javno se međusobno tjeraju u zatvor, kao da su nas sve skupa zarazili ignorantstvom prema njegovoj svetinji - razlogu. Lupaj k’o Maksim po diviziji; nema veze što ispaljuješ salve neistina", žali se Drljača.

Za koje je majmune Dalićka uzela bananu?



Poslije je to pokušao objasniti nekom pričom o eksperimentu na majmunima. Da vas poštedimo prilično zamorne priče, Drljača misli da je Dalićka majmun koji se drznuo popeti po bananu. Banana je Lex Agrokor. Političari i dio medija su majmun koji "više ne zna zašto bije majmuna koji se popeo po bananu". Hrvatska je, prema Drljači, "naš eksperimentalni kavez".



Zamjenik glavnog urednika Jutarnjeg nije jedino objasnio je li se majmun koji simbolizira potpredsjednicu vlade popeo po bananu za sebe, za majmune koji su pisali Lex Agrokor ili za majmune koji to sve skupa plaćaju. Ti majmuni su građani Hrvatske.



Mailovi koje je u više navrata objavio Index pokazali su se kao prilično velika šok terapija u kojoj javnost napokon može vidjeti kako se u Hrvatskoj donose odluke na najvišoj razini, ali i koliko neki mediji, ili barem neki pojedinci u medijima, mogu biti beskrupulozni u obrani takvih odluka.



Beskrupulozni u ljubljenju bika među rogove, tko god taj bik bio.