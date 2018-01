Ove godine je u američkim školama bilo već 11 pucnjava, praktički svaki drugi dan

Screenshot: YouTube

PUCNJAVA u školi u Bentonu (Kentucky), u kojoj je u utorak ubijeno dvoje, a ranjeno 18 ljudi, već je 11. ove godine u školama diljem SAD-a. To ne bi bilo čudno da na kalendaru nije tek 24. siječnja. Prije toga, do pucnjave je došlo i u Dallasu, New Orleansu, Seattleu, Kaliforniji, Iowi i Teksasu. Samo dan prije pucnjave u Bentonu, u teksaškom gradiću Italy 16-godišnjak je ustrijelio 15-godišnju kolegicu.

"U potpunosti smo zaprepašteni s ovolikim brojem pucnjava. Nažalost, smatram da će ih biti još. Ne shvaćamo ih onoliko ozbiljno koliko bismo trebali", rekla je Katherine W. Schweit, bivša visoka dužnosnica FBI-a i suautorica studije o pucnjavama u SAD-u između 2000. i 2013. godine.

Guverner Kentuckyja Matt Bevin priopćio je kako je u utorak 15-godišnji učenik ušao u školu oko 8 sati ujutro i počeo nasumično pucati.

Jedna od žrtava, učenica Bailey Nicole Holt, preminula je na licu mjesta, dok je učenik Preston Ryan Cope preminuo u bolnici. Jedan od svjedoka, Bryson Conkwright, rekao je kako je pričao s prijateljima kad je primijetio ubojicu.

Pet ozlijeđenih je u kritičnom stanju

"Dvojica mojih prijatelja su ustrijeljena. Ja sam bio dio skupine koja je uspjela pobjeći", izjavio je Conkwright. Osumnjičeni, koji nije bio odmah identificiran, nije se opirao uhićenju. Slijede mu optužnice za dvostruko ubojstvo i nekoliko pokušaja ubojstva, no još se ne zna hoće li mu se suditi kao maloljetniku ili kao odrasloj osobi. Od 18 ozlijeđenih pet ih je u kritičnom stanju, priopćile su vlasti.

Studija koju je između 2000. i 2013. proveo FBI pokazala je da se gotova četvrtina pucnjava u tom vremenu dogodila u obrazovnom okruženju.

"Ovaj zločin pogodio je ravno u srce Kentuckyja. Ovo što se dogodilo nije daleko, nego tu, kod nas", rekao je na konferenciji za novinare poručnik Michael B. Webb. Ovo nije prvi put da se pucalo u školi u Kentuckyju. Prije više od dvadeset godina, 1. prosinca 1997., 14-godišnjak je ubio tri i ranio pet osoba u West Paducahu, udaljenom 45 kilometara od Bentona.