Ovo je 15 pitanja koja netko danas treba postaviti Martini Dalić

U SABORU će se danas raspravljati o inicijativi oporbe da smijeni potpredsjednicu vlade Martinu Dalić. Diletantski napisan zahtjev Dalić je iskoristila da bi ismijala svoje kritičare i inicijativu kao besmislenu.

Ipak, potpredsjednica Dalić odgovorna je za vladin proces u Agrokoru koji je rezultirao sumnjom na korupciju i stvaranjem goleme pravne nesigurnosti.



Pobrojali smo petnaest pitanja na koje javnosti duguje odgovor. Kako oporba jučer na aktualcu i nije bila previše nadahnuta, evo prilike da joj postave neka od naših pitanja.



1. Tko je pisao sve Lex Agrokor, godinu dana već skrivate točna imena i prezimena svih autora, suradnika i konzultanta?



2. Tko je od autora Lexa kasnije dobio angažman u Agrokoru? Možete li nastaviti niz: Ramljak, Odvjetničko društvo Šavorić, InterCapital... Nisu li oni svoj pro bono angažman naplatili tim poslovima?



3. Je li u vaše ime Ramljak sastančio s Knightheadom prije nego je imenovan povjerenikom? Je li tada već dogovoren roll-up model, uz pomoću kojeg su oni junk obveznice naplatili od Ramljaka po punoj cijeni? Je li građanin Ramljak tada bio poslanik potpredsjednice hrvatske vlade, pojasnite aranžman?



4. Zašto je vlada inzistirala na Lex Agrokoru ako je već bio postignut stand still aranžman između Todorića i banaka? Zbog toga je maknut Alvarez, a ubačen lešinarski fond s kojim se Ramljak sastajao 30. ožujka. Godinu dana kasnije imamo dogovor s ruskom bankama koji je postojao i na početku, plus lešinarski fond. Nije li već iz toga jasna svrha vašeg Lexa?



5. Ruske banke odmah su nudile novac tražeći roll-up, vladin povjerenik ih je odbio kao neozbiljne. Ako su Sberbank i VTB bank neozbiljni, kakvi će biti kao većinski vlasnici koncerna Agrokor?



6. Zašto nikad nije bio raspisan javni poziv za roll-up kredit čiji su sudionici postali pobjednici, a ostali gubitnici? Ako tvrdite suprotno, pokažite nam dokaz o pozivu?



7. Ako ste, suprotno premijeru Plenkoviću, tvrdili da angažman Texa nije sporan i da je sve čisto, zašto niste sami podnijeli ostavku kad se ispostavilo da nije? Naime, premijer je pokazao da niste bili u pravu i da i sam sumnja na izvlačenje novca činjenicom da je Ramljak podnio ostavku.8. Vrlo konkretno izraženo u milijunima kuna, dajte nam podatak o naknadi za uspjeh Texo Managementa i ostalih savjetnika? Je li uopće ugrađeno da naknada za uspjeh vrijedi samo u slučaju da ne bude kasnijih tužbi, je li se država uopće zaštitila?9. Index je objavio dokument iz kojeg je vidljivo da se od direktora Agrokorovih tvrtki traži knjiženje dvojbenih jamstava. Oni to za sada odbijaju provesti, nije li to jasan znak da će biti podignut velik broj tužbi od strane postojećih dioničara koje će plaćati porezni obveznici?10. Što će se dogoditi ako Ustavni sud proglasi Lex neustavnim nakon nagodbe? Koliko ste vremena potrošili na razmišljanje o tome?11. Kompletna nagodba, odnosno njen nacrt, dogovoren je s članovima privremenog vjerovničkog vijeća čiji je legitimitet upitan, odabrao ih je osobno Ante Ramljak. Kako komentirate da se dio dobavljača (Adris, Franck) ogradio od nacrta?12. Objavite točno kome je od dobavljača i po kojim kriterijima isplaćivan dug? To je zatražio jedan od dobavljača od Ramljaka, sumnjajući da je bilo privilegiranih i nikada nije dobio odgovor.13. Je li Lex bio potreban s obzirom na to da će ruske banke, konzultanti i obvezničari biti na strani dobitnika, kao i dio dobavljača, dok će na strani gubitnika biti građani, čiji će mirovinski fondovi pretrpjeti gubitke, svi oni koji su svoju ušteđevinu ulagali na burzi, dio dobavljača i svi porezni obveznici zbog ogromnog potencijala tužbi?14. Ako se nije pogodovalo Knightheadu, kako komentirate da će oni ostvariti u režiji vlade izuzetnu zaradu, dok će dionice u portfelju mirovinskih fondova iz kojih će se isplaćivati naše mirovine vrijediti nula kuna?15. Kada kažete da je vlada spriječila kaos u Agrokoru: znači li to a) da je Alvarez&Marsal sklon proizvodnji kaosa, b) da su hrvatske institucije u očajnom stanju te da nisu bile u stanju provesti predstečajnu nagodbu?