Ovo je napadač koji je danas u Teksasu izveo pokolj u srednjoj školi

U SREDNJOJ školi u Santa Feu u Teksasu došlo je do pucnjave. Ubijeno je najmanje devet učenika srednje škole i jedan od učitelja, a ima i ozlijeđenih. Napadač je bio učenik te škole u Santa Feu, 48 km jugoistočno od Houstona i uhićen je.

Prema podacima lokalne policije, osumnjičeni za ovaj napad i pritvoreni je 17-godišnji Dimitrios Pagourtzis iz Santa Fea, piše CBS News.

Policija još uvijek traga za eksplozivnim napravama

Policija još uvijek traga za eventualno postavljenim eksplozivnim napravama u okolici škole, a vlasti su pozvale građane Santa Fea da dojave ako naiđu ne sumnjiv predmet.

