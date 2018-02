Ovo je važno, račune i poreze ćemo uskoro moći plaćati karticama. Evo o čemu se radi

Ilustracija: Davor Puklavec/ Pixsell, 123rf

MINISTAR uprave Lovro Kuščević najavio je u srijedu da će se tijekom godinu dana uvesti usluga kartičnog plaćanja putem POS-uređaja najprije u urede državne uprave, a u drugoj fazi u sva tijela državne uprave i u sva ministarstva.



Očekuje i da će se jedinice lokalne i regionalne samouprave - općine, županije i gradovi - priključiti u taj projekt.



Ministar Kušćević istaknuo je kako je uvođenje usluge kartičnog plaćanja putem POS-uređaja tek prva faza velikog projekta e-Pristojba, koji će se provoditi dvije godine, međutim, vjeruju da će kartično poslovanje uvesti znatno, znatno prije.



Pojasnio je da će takvo plaćanje omogućiti svugdje gdje se traži javna usluga, u svim tijelima državne uprave. Rekao je da su upravo u tijeku pregovori i s tijelima državne uprave, s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i s javnim poduzećima, ali i s kartičnim kućama kako bi vidjeli koliko ima interesa za pružanje takve usluge i kada će uslugu biti moguće realizirati.



Istaknuo je da će sasvim sigurno jedna od prvih faza biti uvođenje te usluge u urede državne uprave, a druga faza su sva tijela državne uprave, sva ministarstva, a očekuju da će se jedinice lokalne i regionalne samouprave - općine, županije i gradovi, priključiti u taj projekt.



Naveo je da će se tako, primjerice, u taj projekt priključiti Porezna uprava gdje će se moći platiti porezi. Moći će se platiti i komunalna naknada i komunalni doprinosi. "Dakle, svih javnih usluga", rekao je ministar.





Naglasio je kako to ovisi o angažmanu svih tih tijela, o njihovoj dobroj volji, ali vjeruje da će svi prepoznati benefite tog dobrog projekta.Ministar Kuščević u izjavi novinarima objasnio je kako je riječ o digitalizaciji javne uprave koju pokreće i razvija od kada je došao na čelo Ministarstva uprave. Jedan od tih projekata je i e-Pristojba, a kartično plaćanje je samo dio tog projekta e-Pristojba, koji je vrijedan 38 milijuna kuna, a sufinancira ga 85 posto Europska unija.

Jedna transakcija za sve uplate



Rekao je kako žele uvesti da se sve javne usluge plaćaju putem e-Pristojbe, a to znači da se jednom transakcijom izvrše sve uplate koje su potrebne za rješavanje određenog predmeta, a sustav sam novce šalje tamo gdje je potrebno.



Objasnio je da je to veliki posao, sve to povezati i urediti. A prva faza tog projekta je uvođenje usluge kartičnog plaćanja putem POS-uređaja, u kojem građanin još uvijek mora izvršiti više transakcija, ali će moći platiti karticom na licu mjesta. A kad sustav bude gotov, onda će građanin moći plaćati samo jednom transakcijom.



"Znači, kartično plaćanje putem POS-uređaja je tek prva faza tog velikog projekta e-Pristojba", objasnio je ministar uprave.



"Jedan od glavnih ciljeva Vlade RH je upravo digitalizacija javne uprave, a jedan od projekata unutar toga koji je vrijedan 38 milijuna kuna, a sufinancira se 85 posto sredstvima Europske unije je upravo plaćanje javnih usluga na licu mjesta gdje tu uslugu vi tražite. Konačni cilj je da vi jednom transakcijom izvršite uplate sve koje su potrebne za rješavanje određenog predmeta, a sustav sam rasknjižava novce tamo gdje je već potrebno. Evo, prva faza tog projekta je upravo kartično plaćanje putem POS-uređaja. Zahvaljujući ovom projektu mi ćemo u bliskoj budućnosti omogućiti da više ne morate donositi sa sobom opće uplatnice, dokaz o uplati, već da na licu mjesta, u uredu, izvršite plaćanje kreditnom karticom", objasnio je Kuščević.



"Cijeli projekt je zamišljen da traje dvije godine, međutim, vjerujemo da ćemo kartično poslovanje uvesti znatno, znatno prije", poručio je ministar Kuščević.