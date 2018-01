Ovo je zabavno, Marijana Petir je pokušala ukrasti zasluge Ruži Tomašić za amandman koji pomaže ribarima

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell, Hina

PRIJE dva dana na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta usvojena je Uredba o tehničkim mjerama, a u sklopu nje i važan amandman europarlamentarne zastupnice i dopredsjednice Hrvatske konzervativne stranke Ruže Tomašić.



Ovim amandmanom, kako su pojasnili na stranicama HKS-a, briše se članak Mediteranske uredbe koji onemogućuje korištenje okružujućih mreža plivarica na dubinama manjima od 70 posto njihove visine. Takva je odredba bila krajnje nepovoljna za hrvatske ribare koje ovo pitanje muči još od ulaska Hrvatske u EU.



No, izglasavanje ovog amandmana izazvalo je pravi mali skandal kad je zasluge za njegove donošenje pokušala preuzeti Marijana Petir.



Marijana Petir je, naime, prekjučer na svom Facebooku objavila kako su usvojeni baš njeni amandmani. Slično je priopćenje brže bolje poslala medijima.



"Usvojeni su amandmani Odbora za ribarstvo koje sam predložila, a kojima se omogućuje korištenje okružujućih mreža plivarica prilikom ribarenja u Jadranu. Ono je zbog europskih direktiva nakon ulaska Hrvatske u EU bilo gotovo obustavljeno. Hrvatski će ribari ponovno moći koristiti te mreže u Jadranu", objavila je slavodobitno Petir na Facebooku.



No jučer su obje europarlamentarke gostovale na Novoj TV.



"Ako više zastupnika uloži iste amandmane ili slične i ako je to usvojeno kao formulacija onda je to usvojeno. 14 zastupnika je podnijelo amandmane koje je Odbor za ribarstvo usvojio i jučer je na plenarnoj sjednici usvojen amandman Odbora za ribarstvo koji je sadržavao sve one elemente koje smo mi tražili", rekla je Marijana Petir na Novoj TV. Nije više bila onako izravna kao u izjavi medijima dan ranije.



#onokad @marijana_petir tvrdi da je njen amandman kojim se ide u korist ribara iz #Hrvatska, a javno dostupna snimka sa odbora EP pokazuje da je podršku dobio amandman @RuzaTomasic (a. 577), a ne a. 575 Marijane Petir #n1info pic.twitter.com/ixGTvVNQtq — Hrvoje Kresic (@hkresic) January 18, 2018

Ruža Tomašić ponudila je svoju verziju priče rekavši kako je usvojen baš njen amandman."Usvojen je moj amandman zato što sam ja predložila da se briše članak 3, stavka 3 i to su se svi složili, zapravo izlobirala sam za taj amandman, a ona je predložila da se briše stavak i 2 i 3 i zato je dobila samo tri glasa na odboru. Dakle, njezin amandman nije prošao. Ali ona je imala slično mome amandmanu, samo kažem, previše je dodala i zato nije prošao amandman'', objasnila je Ruža Tomašić.Novinar Hrvoje Krešić danas je na Twitteru objavio snimku glasanja. Kako kaže, iz snimke je jasno da je usvojen 577. amandman Ruže Tomašić, a odbačen 575. amandman Marijane Petir.

Tomašić i danas spomenula Petir u priopćenju

Ruža Tomašić nije zaboravila okruniti ovu malu pobjedu nad Petir novom objavom na stranici svoje stranke.



"U vrevi napora zastupnice Tomašić te sazrijevanja plodova dosadašnjeg uspješnog četverogodišnjeg rada u Europskom parlamentu mogu se naći čak i oni koji te iste zasluge pokušavaju pripisati sebi. Tako je europarlamentarna zastupnica Marijana Petir poslala priopćenje medijima u kojem navodi kako je usvojeni amandman ni manje ni više nego njezin. Uskoro je objavljena i snimka na kojoj se može vidjeti i čuti kako je amandman zastupnice Marijane Petir dobio tek tri glasa podrške te posljedično odbijen.



“Usvojen je moj amandman zato što sam ja predložila da se briše članak 3, stavka 3 i to su se svi složili, zapravo izlobirala sam za taj amandman, a ona je predložila da se briše stavak i 2 i 3 i zato je dobila samo tri glasa na odboru”, kazala je zastupnica Tomašić.



"Uz sve kukavičke pokušaje diskreditacije zastupnice Tomašić i njezinog rada, ali i nejunačka djelovanja na štetu države koju zastupaju, ostaje nam nadati se da će, u što skorijem roku, svima koji rade protivno hrvatskim interesima proraditi svijest", objavljeno je na stranicama Hrvatske konzervativne stranke.



Valja napomenuti da Ruža Tomašić, osim Marijane Petir koja joj je probala ukrasti zasluge, zamjera i hrvatskim europarlamentarcima Ivanu Jakovčiću, Jozi Radošu i Davoru Škrlecu koji su glasali protiv ove uredbe.