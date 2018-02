Ovo su ljudi koji danas odlučuju o sudbinama naše djece

Foto: Hina



U PETAK 23. veljače održat će se izbori na kojima će se odlučiti vrlo važna stvar za sudbinu Hrvatske - tko će sljedeće četiri godine voditi najveću obrazovnu instituciju u Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu.



Senat Sveučilišta, koji se sastoji od 70 članova, od kojih veći dio čine čelni ljudi fakulteta, a manji predstavnici studenata, tajnim glasanjem birat će između dvojice kandidata – dosadašnjeg rektora Damira Borasa i profesora s PMF-a Damira Bakića.



Izbori važni za sve



Važnost ovih izbora teško je prenaglasiti. Kako je Bakić nedavno rekao u intervjuu za Index, oni su važni jer je Sveučilište – SVEučilište!







"Zato jer je moderno društvo nezamislivo bez kritičkog promišljanja, bez odgovora na sva pitanja koja nam se postavljaju, bez prisutnosti u zajednici, a posebno bez znanstvenih i umjetničkih istraživanja koja oblikuju naš život“, rekao je Bakić.



„Nužno je da našim studentima - a to doslovno znači našem sutra - osiguramo više nego što smo sami naslijedili. Ne najmanje važno: Sveučilište je pozvano samim svojim smislom da bude zagovornik i zaštitnik svih općedruštvenih vrijednosti: slobode, tolerancije, dijaloga, poštivanja različitosti, zaštite osobnih i manjinskih prava … Moderno društvo nezamislivo je bez tih sveučilišnih doprinosa. Ako oni izostanu, otvara se prostor neznanstvenom, dogmatskom, manipulativnom, neslobodnom, netolerantnom“, dodao je.



Ovi izbori važni su, među ostalim zbog toga što se odigravaju u kritičnim vremenima u kojima mladi sve manje svoju budućnost vide u Hrvatskoj. Atmosfera beznađa samo pridonosi lošoj demografskoj slici, a ona crnoj perspektivi ljudi koji su godinama izdvajali za zdravlje i mirovine koje postaju sve manje i sve nedostatnije za dostojanstven život.

Također su važni jer posljednjih godina sve više raste nezadovoljstvo načinom na koji Boras i njemu bliski ljudi vode SuZg. Sve je više glasova u javnosti, u medijima, u akademskoj zajednici i među studentima koji traže da ne dobije još jedan mandat. U prilog tome, među ostalim, govori činjenica da je danas, dan prije izbora, pred Rektoratom održan prosvjed "Sveučilište mora bolje!"



Razloga za nezadovoljstvo aktualnom upravom ima mnogo. Prvi dio ovog teksta stoga je, za podsjetnik, posvećen popisu poznatijih problema i afera koje se njom povezuju, a o kojima smo i sami na Indexu već više puta pisali.



Budući da će o izboru rektora odlučivati Senat, a da o dobrom vodstvu Sveučilišta ovisi mnogo toga, u drugom dijelu teksta odlučili smo vam predstaviti imena i funkcije 70 ljudi koji će o tome sutra glasati (onako kako su objavljena na poveznici SuZg).

Pritom svi građani Hrvatske imaju pravo nadati se da će članovi Senata svoj glas odgovorno dati za budućnost Hrvatske, a ne za svoje vlastite privilegije ili naprosto konformizam. Budući da je Hrvatska mala zemlja, u kojoj su svi oblici moći snažno umreženi, akademska zajednica trebala bi biti osobito osjetljiva i osjećati se pozvana da opravda to povjerenje građana i vrati im nadu u bolje sutra.



Afere i problemi koji se vezuju uz Borasa



Antikomunikator godine: 2017. Boras je proglašen za najgoreg komunikatora s javnošću, a 2018. je drugi put kandidiran jer u međuvremenu ništa nije popravio. Naprotiv! (http://www.index.hr/vijesti/clanak/manipulira-i-ne-zna-komunicirati-rektoru-borasu-dodijeljen-sipak-godine/951942.aspx)



Kupovanje čelnih ljudi fakulteta: Boras je na razne načine nastojao pridobiti dekane i druge čelne ljude iz sustava za sebe. Primjerice, dekanu FER-a Mislavu Grgiću javno je ponudio da će ga uzeti za prodekana ako ponovno postane rektor. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/sto-to-povezuje-fer-i-mocne-ekstremne-katolike/1019131.aspx)



Lex Boras/Lex Barišić: Boras je osobno sjedio u povjerenstvu koje je krojilo izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na način koji bi 65-godišnjacima olakšao da ne moraju u mirovinu i da lakše dobivaju čelne funkcije na Sveučlištu. Isti je zakon trebao olakšati obranu od optužaba za plagijat. Prijedlog zakona, koji je odbačen, u medijima je stoga prozvan Lex Boras/Lex Barišić. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/stize-lex-boras-rektori-ce-biti-faraoni-a-visoko-obrazovanje-ce-propasti/968278.aspx)



Tužbe protiv novinara: S medijima je uglavnom komunicirao preko odvjetničkog ureda koji je podigao brojne tužbe protiv novinara, bilo pred sudovima ili pred HND-om (jedna takva protiv autora ovog teksta je odbačena).



Tužbe Ustavnom sudu: Pokrenuo je čak tri ustavne tužbe, vjerojatno više nego ijedan rektor ranije!



a) Tužba protiv Odbora za etiku kako bi mu se oduzela hijerarhijska nadređenost lokalnim tijelima (http://www.index.hr/Vijesti/clanak/index-doznaje-odbor-za-etiku-odlucio-barisic-je-plagijator/943012.aspx)

b) Tužba kojom se traži diskriminacija stručnih studija i njihovih 50.000 studenata (http://www.index.hr/vijesti/clanak/rektor-boras-pokrece-rat-protiv-ministrice-divjak-i-50000-studenata/1000205.aspx)

c) Tužbu protiv mogućnosti Ministarstva da provodi upravni nadzor na Sveučilištu



Tužba protiv studenta: Boras je izazvao konsternaciju najavom tužbe i zahtjeva za odštetom od 20.000 kn protiv studenta Hrvatskih studija koji je rekao kako postoji mogućnost da se iza provale u prostorije studentskih udruga krije pritisak Uprave studija na studentske udruge. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/plenkovic-pritisnuo-borasa-slijedi-povlacenje-sramotne-tuzbe-protiv-studenta/1013292.aspx)



Policija pred Rektoratom: U par navrata angažirao je policiju da ga štiti od prosvjednika (interventnu za prosvjed studenata FF-a, običnu za prosvjed studenata HS-a)



Guranje štetnih ugovora: Boras, a kasnije i njegov nasljednik i štićenik Vlatko Previšić, gurali su ugovore o suradnji Filozofskog fakulteta i Katoličkog bogoslovnog fakulteta koji su bili štetni za FF. Prema Akademskoj solidarnosti, jedna od motivacija bio mu je glas KBF-a za mjesto rektora. (http://www.index.hr/Vijesti/clanak/index-otkriva--boras-na-fakultetima-postavlja-svoje-ljude-i-bori-se-da-ne-ode-u-mirovinu/923530.aspx)



Sustavna degradacija Hrvatskih studija: Protivno zakonu Boras je promijenio status HS-a iz sveučilišnog centra u sveučilišni odjel, a na prigovor svojeg sadašnjeg protukandidata da će doći do kršenja zakona odgovorio je: “Promijenit ćemo zakon.“ No Borasu bliski ministar Pavo Barišić je otpao pa nije došlo do promjene zakona, a HS i dalje djeluje protuzakonito. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/osveta-neposlusnima-ukinut-studij-na-kojem-rade-filozofi-koji-su-prijavili-barisica-i-borasa/956644.aspx)



Zaobilaženje Senata: Boras je spriječio da prijava zbog njegova kršenja Etičkog kodeksa SuZg prilikom imenovanja Ante Čovića i Mislava Ježića u Odbor za rješavanje pravnog statusa HS-a dođe na Senat. Učinio je to suprotno Etičkom kodeksu (čl. 33, st. 3) koji predviđa da u slučaju etičkih prijava protiv rektora Senat odlučuje o postupku. Jedna članica Senata višekratno je zahtijevala od Borasa na svoju obvezu, no on se višekratno oglušio o taj zahtjev.



Postavio je svojeg izabranika na čelo HS-a: Na čelo HS-a postavio je svojeg odabranika Maria Grčevića kojeg Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija nije podržalo (naime, Grčević nije bio odabran kao predloženik ZNV-a, čak nije bio ni kandidat s najviše glasova, a poslije se o njegovu imenovanju ZNV negativno očitovalo. No to nije omelo ni Borasa ni Grčevića). (http://www.index.hr/vijesti/clanak/borasov-covjek-na-hrvatskim-studijima-brani-thompsona-i-zagovara-pozdrav-za-dom-spremni/923662.aspx)



Dovođenje svojih ljudi: Formirao je privremena tijela HS-a, uključujući privremeno Znanstveno-nastavno vijeće, iz kojih je uklonio sve nepoćudne profesore, a postavio one koji nisu zaposleni na HS-u, svoje pravnice, dvije bibliotekarke bez ikakvih znanstvenih ili nastavnih zvanja… Ljudi bliski Borasu, Barišiću i Čoviću također su završili na ključnim pozicijama u matičnim i područnim odborima. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/ljudi-faraona-borasa-postavljeni-u-fotelje-iz-kojih-mogu-krojiti-sudbine/971768.aspx)



Okupacija HS-a: Omogućio je sporno zapošljavanje 35 osoba na HS-u, bez sudjelovanja i uopće znanja Senata. Na zahtjev članova Senata da se o tome raspravlja, Boras se oglušio.



Neprodužavanje ugovora i protjerivanje nepodobnih: Profesorima na HS-u, koji su sudjelovali u štrajku ili na druge načine kritizirali Borasa i vodstvo HS-a, nisu produženi ugovori ili su vršeni takvi pritisci da su sami odlučili otići, iako se radilo o istaknutim stručnjacima i vrsnim predavačima. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/osveta-neposlusnima-ukinut-studij-na-kojem-rade-filozofi-koji-su-prijavili-barisica-i-borasa/956644.aspx)



Otvaranje radnih mjesta za Borasa: Kako bi mogao nastaviti raditi nakon 65. Borasovi kolege dekani na Učiteljskom fakultetu i na Grafičkom fakultetu raspisali su natječaje za posao koji su izgledali kao skrojeni za njegove i samo njegove kvalifikacije i životopis. To mu je omogućilo da nastavi s karijerom profesora, a time i rektora te da se prijavi za novi mandat. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/posao-iz-snova-rektor-boras-na-vrlo-je-zanimljiv-nacin-izbjegao-kraj-karijere/947601.aspx)



Vjerojatno najkritiziraniji rektor u povijesti: Borasovi potezi gotovo su redovno izazivali kritike s mnogih strana tako da se stječe dojam da je jedan od najkritiziranijih i najlošijih rektora ikada.

a) Kritike bivšeg rektora Alekse Bjeliša (http://www.index.hr/vijesti/clanak/studenti-najavili-prosvjed-protiv-borasa-nagledali-smo-se-svakakvih-afera/1027008.aspx)

b) Kritike ministrice Divjak (http://www.index.hr/vijesti/clanak/ministrica-divjak-sveuciliste-treba-promjene/1027601.aspx)

c) Kritike medija vjerojatno je nemoguće sve pobrojati

d) Kritike studenata i profesora, osobito onih s FF-a i HS-a

e) Protiv njega više puta su održavani prosvjedi (http://www.index.hr/vijesti/clanak/studenti-najavili-prosvjed-protiv-borasa-nagledali-smo-se-svakakvih-afera/1027008.aspx)



Dodjeljivanje sredstava za istraživanje samome sebi: U više navrata dodjeljivao si je najveće ili skoro najveće moguće iznose za projekte unatoč činjenici da je kao rektor bio u položaju koji bi se mogao interpretirati kao sukob interesa i unatoč tome što se ne očekuje da rektor, uz sve svoje obaveze u rektoratu i na fakultetu, ima dovoljno vremena za ozbiljan znanstveni rad. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/index-otkriva-rektor-boras-je-najvise-novca-za-istrazivanje-dao--sam-sebi/946332.aspx)



Dodjeljivanje sredstava za vlastiti PR: Sveučilište u Zagrebu godišnje iz svojeg proračuna daje oko milijun kuna za tiskanje svog propagandnog biltena Universitas, podlistka Jutarnjeg lista i Slobodne Dalmacije, u kojem daje platformu isključivo svojim ljudima, poput akademika Mislava Ježića i prorektora Ante Čovića, koji tu platformu koriste za vlastiti obračun s medijima, studentima i profesorima svog Sveučilišta. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/kako-je-indexov-novinar-otkrio-da-vlada-hrvatskim-medijima/965619.aspx)



Uzimanje proustaškog falsifikatora Jakova Sedlara za savjetnika:(http://www.index.hr/vijesti/clanak/rektor-boras-za-savjetnika-uzeo-proustaskog-falsifikatora/972367.aspx)



Ignoriranje zahtjeva ministrice: Rektorat mjesecima ne dostavlja dokumentaciju koju je tražilo resorno Ministarstvo kako bi provelo upravni nadzor nad Sveučilištem. Štoviše, protiv takve mogućnosti nadzora pokrenuo je ustavnu tužbu. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/divjak-potvrdila-pokrenut-je-nadzor-na-hrvatskim-studijima/999193.aspx)



Novinarima nije dozvolio prisustvovanje na izborima: Mada je čak 16 redakcija raznih medija tražilo mogućnost prisustvovanja izborima novog rektora, u skladu sa svojevremenom praksom, Boras na to nije pristao. Naprotiv, novinare su na vratima Rektorata dočekali zaštitari. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/boras-zabranio-novinarima-da-udju-na-sjednicu-senata/1026412.aspx)



Izbjegavanje sučeljavanja: U mnogo navrata Boras je izbjegao sučeljavanje s protukandidatom u medijima. Među ostalim, odbio je sudjelovati u više TV emisija u kojima se trebao suočiti s Nenadom Bakićem. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/boras-ne-zeli-da-procitate-ovaj-sjajni-govor-damira-bakica/1026964.aspx)



Malverzacije oko Studentskog zbora: U više navrata nastojao je neutralizirati Studentski zbor koji mu nije uvijek bio naklonjen. Štoviše, pokušao je utjecati na izbor njegovih čelnih ljudi. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/sveucilisna-platforma-ostro-osudjuje-rektora-borasa-zbog-malverzacija-na-izborima/961966.aspx)



Antagoniziranje studenata: Na HS-u su Borasovi ljudi onemogućili govor studenta kojeg su sami studenti odabrali. Umjesto njega, govor je održao student koji je ondje na plaći, a nije sporan za vodstvo fakulteta. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/studentima-po-prvi-put-zabranjen-govor-na-hrvatskim-studijima/998074.aspx) . Prostorije koje su na HS-u koristile studentske udruge SuZg je dodijelio DHMZ-u, a nije im osigurao zamjenske. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/provala-u-prostorije-neposlusnih-studenata-na-hrvatskim-studijima-policija-na-fakultetu/1004918.aspx)



Ukinuo je novčani dio Rektorove nagrade. (http://www.index.hr/vijesti/clanak/asistent-o-ukidanju-novcanog-dijela-rektorove-nagrade-ispadamo-smijesni-ovo-je-velika-greska/883720.aspx)



Ukinute potpore za kolegije: Ukinuo je poticaje nastavnicima za uvođenje novih kolegija na stranim jezicima, što je nužno ne samo za privlačenje stranih studenata, nego i za dodatne kompetencije domaćim studentima.



Netransparentne dodjele potpora: Godišnje kratkotrajne potpore za istraživanja, koje se financiraju iz programskih ugovora, Boras dodjeljuje netransparentno, prema postupcima i kriterijima od prije tri godine. (U sklopu toga sebi je dodijelio 65.000 kn)



Krojači sudbine Sveučilišta i Hrvatske



Kao što smo naveli u uvodu, sutra će o sudbini hrvatskog obrazovanja, a time i Hrvatske, odlučivati 70 članova Senata. U javnosti, ali i u akademskoj zajednici postoji određeni strah da je Boras na razne načine uspio za sebe pridobiti većinu senatora koji dolaze s čelnih pozicija na fakultetima iako nema veliku potporu u bazi. Naime, Boras je za svoju kandidaturu tražio podršku čak 15 fakulteta, no dobio ju je od samo 6. S druge strane njegove ideje i odluke u Senatu su prilično rijetko nailazile na kritike ili na rušenje glasanjem.



Biomedicinsko područje



2. prof. dr. sc. Željan Maleš, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet – izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, zamjenica

3. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - prof. dr. sc. Branimir Anić, zamjenik



4. akademik Davor Miličić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Sven Seiwerth, zamjenik5. prof. dr. sc. Davor Ježek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Boris Brkljačić, zamjenik6. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – prof. dr. sc. Darko Macan, zamjenik7. prof. dr. sc. Nenad Turk, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – doc. dr. sc. Dean Konjević, zamjenik8. prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, zamjenica9. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – predsjednica Vijeća biomedicinskog područja - prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, zamjenica10. prof. dr. sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – prof. dr. sc. Ramona Franić, zamjenica11. prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – prof. dr. sc. Boro Mioč, zamjenik12. prof. dr. sc. Damir Ježek, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – prof. dr. sc. Jadranka Frece, zamjenica13. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – prof. dr. sc. Mario Božić, zamjenik14. prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet - predsjednica Vijeća biotehničkog područja - prof. dr. sc. Jadranka Frece, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenica15. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galešev, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić, zamjenik16. prof. dr. sc. Lajoš Žager, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, zamjenik17. prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, zamjenica18. prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, zamjenica 19. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – doc. dr. sc. Andrija Henjak, zamjenik20. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – doc. dr. sc. Sanja Šalaj, zamjenica21. prof. dr. sc. Igor Gliha, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet – prof. dr. sc. Nina Tepeš, zamjenica22. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – izv. prof. dr. sc. Marko Ćaleta, zamjenik23. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja24. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – doc. dr. sc. Dragan Bagić, zamjenik25. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – prof. dr. sc. Nenad Ivić, zamjenik26. prof. dr. sc. Neven Budak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – doc. dr. sc. Đurđica Škiljić Škeljo, zamjenica27. prof. dr. sc. Mario Cifrak, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet – izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević, zamjenik28. izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji – izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević, zamjenica29. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti – akademik Mislav Ježić, zamjenik30. prof. dr. sc. Stjepan Baloban, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet - zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga područja31. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Miroslav Požek, zamjenik32. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, zamjenica33. prof. dr. sc. Nils Paar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Sanja Faivre, zamjenica34. prof. dr. sc. Damir Bakić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Dražen Balen, zamjenik35. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja - prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica36. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet – izv. prof. dr. sc. Zlatko Karač, zamjenik37. prof. dr. sc. Mislav Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, zamjenik38. izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – prof. dr. sc. Marko Delimar, zamjenik39. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – prof. dr. sc. Ante Jukić, zamjenik40. prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Zdenko Tonković, zamjenik41. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Goran Đukić, zamjenik42. prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, zamjenik43. prof. dr. sc. Damir Medak, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet – prof. dr. sc. Đuro Barković, zamjenik44. prof. dr. sc. Ranko Biondić, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet – izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, zamjenica45. prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, zamjenik46. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet - prof. dr. sc. Nikola Mrvac, zamjenik47. izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet – izv. prof. dr. sc. Stjepan Kožuh, zamjenik48. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet – izv. prof. dr.sc. Mario Dobrilović, zamjenik49. prof. dr. sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – prof. dr. sc. Edita Vujasinović, zamjenica50. prof. dr. sc. Bruno Zelić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - predsjednik Vijeća tehničkoga područja – prof. dr. sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, zamjenica51. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti – doc. art. Davor Švaić, zamjenik52. red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – izv. prof. mr. art. Tanja Dabo, zamjenica53. red. prof. art. Dalibor Cikojević, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija - red. prof. art. Marina Novak, zamjenica54. prof. dr. art. Enes Midžić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti - predsjednik Vijeća umjetničkoga područja -red. prof. art. Veljko Oluić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, zamjenik55. Eva Kirchmayer-Bilić, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija – zamjenica Vesna Kutnar Šepat, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet56. Vladimir Šumanović, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji – zamjenik Marijo Baković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet57. Danko Relić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – zamjenik Mario Novak, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet58. Daniel Hofman, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – zamjenica Marina Palčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet59. Matko Jelović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti– zamjenik Matej Koločaj, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet60. Mate Jonjić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti– zamjenica Katrin Radovani, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti61. Kristina Čerkez, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – zamjenik nije imenovan62. Lucija Kundid, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - zamjenik Matej Smetiško, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti63. Leopold Ćurčić, Sveučilište u Zagrebu Katolički-bogoslovni fakultet– zamjenica Tina Kamenčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet64. Mario Sladin, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet– zamjenik Matej Rukavina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet65. Klara Dešković, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – zamjenik Filip Njavro, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultetPredstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu66. Nediljko Jerković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – zamjenik Borna Nemet, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet67. Ivan Klepo, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet - zamjenik Saša Tepić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva68. Slavko Žužul, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet - zamjenik Luka Brezinščak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet69. Jakov Ivković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet - zamjenik Erik Brezovec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet70. Ivan Sesar, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - zamjenica Nikolina Pejović, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet