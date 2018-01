Ovu sezonu nam stiže 10 posto više Španjolaca, Dubrovčani se već pripremaju

Foto: 123rf

HRVATSKU je prošle godine posjetilo 256.000 turista iz Španjolske, 13 posto više nego godinu ranije, a ove bi ih godine moglo biti daljnjih 10 posto više, očekuju turističke agencije i avioprijevoznici.



"Broj upita već sada pokazuje da ćemo sigurno imati rast dolazaka", kaže voditeljica prodaje u agenciji Abacus Tours, Jelena Babić, koja je sudjelovala na nedavnom madridskom Međunarodnom turističkom sajmu Fitur.



Na sajmu je sudjelovalo šest hrvatskih turističkih agencija, Hrvatska turistička zajednica i Croatia Airlines.



Velika potražnja



U dubrovačkoj agenciji Nave Travel, koja organizira dolazak grupa, kažu kako su zadovoljni interesom iz Španjolske. "Potražnja je već velika za ovu godinu, hoteli su dobro popunjeni", kaže menadžerica Nave Travela Gordana Mikulicka.



Hrvatsku je prošle godine posjetilo 256.000 Španjolaca, što je 29.000 više nego godinu ranije, podatak je HTZ-a. Očekivanja govore kako će se trend rasta nastaviti i u 2018., i to po stopi od 10 posto, napominju u HTZ-u.



Dugo vremena je prepreka masovnijem dolasku bio nedostatak izravnih letova prema Hrvatskoj, no veliki interes potaknuo je zrakoplovne kompanije na uvođenje dodatnih linija ili zrakoplova.



Croatia Airlines, koji održava liniju Barcelona - Zagreb, prošle godine uveo je dodatni let subotom.



"Tu novost smo uveli zbog velikog tržišnog zanimanja, kako za polascima prema Barceloni, tako i zbog interesa za dolascima u Zagreb, kaže glasnogovornik Croatia Airlinesa Davor Janušić.





U kompaniji ne otkrivaju broj prevezenih putnika na liniji Zagreb - Barcelona, no govore o "dvoznamenkastom rastu"."Ove godine očekujemo nastavak pozitivnog trenda na ovoj liniji, na kojoj planiramo letove četiri puta tjedno", dodaje Janušić.Osim Croatia Airlinesa, izravne letove prema Hrvatskoj održavaju Iberia, Vueling i Norwegian Air. Ti prijevoznici također pojačavaju flotu prema Hrvatskoj.Španjolska se oporavlja od dugogodišnje gospodarske krize. Prošle godine je tamošnji BDP porastao za 3,1 posto, a smanjena je nezaposlenost.Ipak, nezaposlenost je i dalje najveći problem, posebno za mlade koji sami organiziraju putovanja u inozemstvo. No stariji, s pristojnim mirovinama, angažiraju agencije te se odlučuju na grupna putovanja.Španjolska vlada poziva svoje građane da odmor provode u vlastitoj zemlji i tako pomognu njezinu oporavku. Sve više nude i destinacije u unutrašnjosti Španjolske, a ne samo na obali.HTZ je zatvorio predstavništvo u Madridu krajem 2015. godine. Iz HTZ-a poručuju kako će se konkurenciji suprotstaviti preko društvenih mreža, Googlea..."Planirano je oglašavanje na Facebooku i YouTubeu tijekom ožujka, travnja, svibnja i kolovoza s fokusom na pojedine ciljne skupine. Uz aktivnosti oglašavanja, provodit će se i PR aktivnosti u medijima te kroz blog. Predviđena su studijska putovanja novinara i blogera", kažu u HTZ-u.