Pacijenti u Hrvatskoj sve češće napadaju liječnike i osoblje u bolnicama: "Idu na nas noževima, iglama..."

ADMINISTRATOR na hitnom prijemu u KB Dubrava u nedjelju je brutalno pretučen, nakon čega je završio na operaciji. Napala su ga trojica napadača koji su mu nanijeli teške tjelesne ozljede na području glave. Do napada je došlo nakon što su ta trojica došla na Hitnu jer je jednom od njih pozlilo i osjećao je bolove u trbuhu. Administrator im je rekao da moraju proći sustav trijaže bez kojeg ne mogu biti zaprimljeni u bolnicu, nakon čega su ga oni brutalno pretukli.

Iako u KB Dubrava postoji zaštitar, on stoji na ulazu u bolnicu, a ne na Hitnom prijemu. Ovo nije prvi napad na djelatnika bolnice, nego sve češći uzorak ponašanja.



Razgovarali smo s Adom Barić Grgurević, predsjednicom Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) koja traži da se hitno donese zakon po kojem će se napadi na liječnike i osoblje u bolnici procesuirati po službenoj dužnosti, što kaže, podliježe većim sankcijama.

"Tko treba umrijeti da se nešto poduzme?"



"Koliko se teških tjelesnih ozljeda treba dogoditi ili tko sve treba umrijeti da se osoblje u bolnici zaštiti? Da se uvede takav zakon po kojem bi se napad na nas u bolnicama i domovima zdravlja tretirao kao napad na službenu osobu, onda bi se takav napad i adekvatno sankcionirao kao što se to radi u svijetu, ali ne i kod nas. Tad bi nas se napokon zaštitilo.



Ovakav posljednji napad najoštrije osuđujemo i ovaj slučaj pokazuje da se treba napraviti sveobuhvatna reforma hitne službe, tako da na hitnu zaista dolaze oni kojima je pomoć hitno potrebna", rekla je za Index Ada Barić Grgurević.



Naglašava i kako bi na svakoj hitnoj trebao stajati naoružani zaštitar jer su djelatnici hitnog prijema u direktnom kontaktu s pacijentima.



"U posljednjih par mjeseci imali smo dva napada na medicinske tehničare i liječnike u Osijeku, napad na liječnicu Opće bolnice Sisak koju je pacijent fizički napao u ordinaciji. Sjetimo se i primjera iz 1994. kad je pacijent u bolnici u Varaždinskim toplicama ubio liječnika samo zato što mu je rekao da pepeo od cigarete ne otresa na pod i da ne smije pušiti. Ubijeni liječnik se netom prije toga vratio s ratišta", rekla nam je predsjednica HUBOL-a.



Uz to navodi kako postoji još niz slučajeva gdje su napadnuti liječnici i osoblje u bolnicama.

Napadi na liječnike



"Zdravstvenu radnicu iz dubrovačke bolnice nožem je napao i ozlijedio ovisnik i osoba zaražena hepatitisom C.





U Ražancu kraj Zadra 2004. je napadnut liječnik, 2008. je nožem napadnut neuropsihijatar u KBC Sestre milosrdnice. Iste se godine u Slavonskom Brodu liječnik u svojoj ambulanti morao braniti od napada vješalicom za odjeću.U KB Dubrava je 2009. u hitnoj kirurškoj ambulanti obrađivan muškarac koji je već tada bio u pratnji djelatnika MUP-a. Tijekom obrade prijetio je medicinskom osoblju škarama i kontaminiranim iglama, a uspio je oteti vatreno oružje policajcu, ugroziti osoblje u službi i prisutne djelatnika MUP-a. S obzirom na nastali kaos, prisutno osoblje doživjelo je psihičku traumu, a osim psihotraume, dežurna liječnica ozlijedila je ligamente koljena.Nerijetko je u sukobima stradalo ostalo osoblje, poput slučaja iz 2010. kada je u KBC-u Zagreb suprug pacijentice metalnom kutijom kojom je htio pogoditi liječnika slučajno pogodio časnu sestru.U rujnu 2011. ispred Hitne medicinske pomoći u Novoj Gradišci fizički je napadnut liječnik, a iste godine stradao je križevački liječnik koji je zadobio udarac u desno oko, inače slabovidan na lijevo.Osoblje Opće bolnice Bjelovar u svibnju 2015. bilo je osim verbalnih psovki i prijetnji izloženo bacanju lijekova i infuzija pijanog pacijenta, a 2016. je u Zadru napadnuta mlada liječnica koja je tek započela svoju karijeru kada joj je u ordinaciji nožem prijetila pacijentica.Nasilje se ne smije tolerirati", zaključila je dr. Barić.

"Nasiljem se ne rješavaju problemi"



Smatra kako u svakom poslu gdje se radi s ljudima dolazi do određenih reakcija, no da država treba jasno pokazati da se nasilje ne tolerira.



Poslali smo upit ministru zdravstva da nam odgovori planiraju li nešto poduzeti kako bi osoblje u bolnicama i domovima zdravlja bilo zaštićenije, a odgovor još čekamo.



Predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata Marijo Drlje u razgovoru za Index rekao je da njihova udruga osuđuje svaku vrstu nasilja te poziva pacijente koji smatraju da su doživjeli neku nepravdu od medicinskog osoblja da im se jave pa da zajedno pokušaju to riješiti, a ne da pribjegavaju nasilju.



"Osuđujemo svako nasilje s bilo koje strane. Žao nam je što dolazi do takvih problema u javnom zdravstvu. Molimo sve da učine što im je u moći da do takvih situacija ne dođe, a ako dođe do problema neka se obrate nama ili institucijama jer nasilje neće riješiti nikakav problem. Pozivam sve oboljele i molim ih da se suzdrže od bilo koje vrste nasilja, a mi osobno im stojimo na raspolaganju da se jave pa ćemo pokušati zajedno na civiliziran način riješiti problem", rekao je Drlje.