Pahor: Ne mogu zamisliti da bi itko koristio silu da provede arbitražu

SLOVENSKI predsjednik Borut Pahor izjavio je u Bruxellesu da ne može zamisliti da bi itko mogao koristiti silu za provedbu arbitražne presude o granici između Hrvatske i Slovenije niti protiv provedbe te odluke.



Pahor je danas, drugi dan svog posjeta u Bruxellesu gdje traži potporu za provedbu arbitražne odluke o granici koju Hrvatska ne priznaje, razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Na upit jesu li razgovarali o hrvatsko-slovenskom sporu, obojica su odgovorili niječno.



Sila protiv arbitraže



"Nisam htio razgovarati o tome. To nije pitanje za NATO. Ne mogu zamisliti da bi itko, bilo koja zemlja koristila silu za provedbu pravorijeka arbitražnog suda, niti da bi netko koristio silu protiv provedbe arbitražne odluke", rekao je Pahor na zajedničkoj konferenciji za novinare.



"To nije pitanje za NATO. Nije na meni da ulazim u sadržaj toga pitanja", rekao je Stoltenberg.



Pahor je rekao da to pitanje ima odjeka u regiji s obzirom na to da on i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predsjedavaju Procesom Brdo-Brijuni."U slučaju da se Hrvatska i Slovenija ne mogu dogovoriti oko provedbe arbitražne odluke, to bi imalo loše implikacije za moralni i politički autoritet našeg liderstva u toj važnoj inicijativi", rekao je Pahor, dodajući kako se nada da će EU nešto poduzeti kako bi se olakšala provedba arbitražne presude.Pahor je u ponedjeljak razgovarao s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom i predsjednikom Komisije Jean-Claudeom Junckerom od kojih je tražio da se uključe u rješavanje graničnog spora između Hrvatske i Slovenije na temelju arbitražne presude, koju Hrvatska ne priznaje.Juncker je u ponedjeljak rekao da Komisija ostaje spremna posredovati između dviju zemlje, ako to one žele. Rekao je da to nije samo "bilateralno pitanje, nego da utječe na cijeli EU", zbog toga što može imati posljedice na daljnje proširenje na zemlje zapadnog Balkana.