Pala cijena dionice Applea, Wall Street zabilježio najveći dnevni pad u pet mjeseci

NA WALL STREETU su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeks zabilježili najveći dnevni pad u pet mjeseci, skliznuvši s rekordnih razina, što je ponajviše posljedica pada cijene dionice Applea.



Dow Jones oslabio je 0,67 posto, na 26.439 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,67 posto, na 2.853 boda, a Nasdaq indeks 0,52 posto, na 7.466 bodova.



Pad tih indeksa s rekordnih razina posljedica je, među ostalim, pada cijene dionice Applea za više od 2 posto, nakon vijesti da će taj tehnološki div prepoloviti proizvodnju njegovog iPhone X modela pametnog telefona.



To bi moglo značiti da prodaja tog modela ne ide tako dobro kao što se očekivalo, pa možda ni kvartalni poslovni rezultati Applea, koji će biti objavljeni u četvrtak, neće biti tako dobri kao što su analitičari procjenjivali.



"Tržište je reagiralo na pitanje kakvi će biti poslovni rezultati Applea i kakve će biti daljnje procjene u vezi prodaje iPhone X modela", kaže Bucky Hellwig, potpredsjednik u tvrtki BB&T Wealth Management.



Pad Applea utjecao je na cijeli tehnološki sektor, koji je oslabio 0,9 posto, pa je jučer bio najveći gubitnik među svih 11 sektora S&P indeksa.



Ulagači su oprezni i zbog toga što se ovoga tjedna održava sjednica čelnika američke središnje banke, koji bi mogli signalizirati daljnje povećanje kamatnih stopa u ožujku.



Uz to, krajem tjedna bit će objavljeno izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje obično znatno utječe na smjer tržišta.

U fokusu rezultati Alphabeta, Amazon.coma i Facebooka



Nastavlja se i sezona objava kvartalnih poslovnih izvješća, a najviše će u fokusu biti rezultati tehnoloških divova Alphabeta, Amazon.coma i Facebooka, s obzirom na to da je tehnološki sektor lani zabilježio najveći rast na Wall Streetu.



Od kompanija iz sastava S&P 500 indeksa koje su dosad objavile izvješća, njih oko 80 posto prebacilo je očekivanja, više nego u prethodnim kvartalima kada je prosječno bilo oko 72 posto prebačaja.



Stoga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 13,2 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, dok su na početku sezone objava rezultata očekivali rast od 11,8 posto.



"Svjedočili smo dugom i snažnom usponu tržišta dionica, a sada se pojavila neka nesigurnost. No to bi se moglo okrenuti nakon nekoliko dobrih dana", kaže Bucky Hellwig.



I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Frankfurtski DAX indeks oslabio je 0,12 posto, na 13.324 boda, a pariški CAC 0,14 posto, na 5.521 bod. Londonski FTSE ojačao je, pak, 0,08 posto, na 7.671 bod.