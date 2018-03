Paladina je potjerao HDZ-ov nesuđeni ministar, katolički fanatik poznat po suludim izjavama

Foto: Hina, Index

BOLNICA Rebro ne želi produžiti ugovor poznatom hrvatskom neurokirurgu Josipu Paladinu, objavila je jučer njegova supruga, konzervatorica Zrinka Paladino. Na Facebooku je napisala da je njezin suprug nakon 40 godina prisiljen otići s Rebra.

Hvaljeni kirurg naime posljednjih godinu i pol, otkako je ispunio uvjete za mirovinu, radi na šestomjesečne ugovore. Sada mu Rebro više ne želi produžiti ugovor iako Paladino, bez obzira na to što ima pravo na mirovinu, želi i dalje raditi i pomagati pacijentima.

Potjerao ga je HDZ-ov nesuđeni ministar

U ime bolnice Rebro, ili KBC-a Zagreb kako joj je službeno ime, takvu je odluku mogao donijeti samo Ante Ćorušić, nesuđeni HDZ-ov ministar, inače po struci ginekolog.

Ćorušić je naime ravnatelj Rebra, a to je postao na prvoj sjednici Karamarkove vlade 28. 1. 2016. godine.

Dok nije postao ravnatelj najveće bolnice u Hrvatskoj, vodio je HDZ-ov odbor za zdravstvo i figurirao kao sigurni budući ministar zdravstva. No, Most je tada stavio veto na Ćorušića pa se HDZ-ova zdravstvena uzdanica morala zadovoljiti samo čelnom pozicijom u najvećem bolničkom centru u zemlji.

Uvrijeđeni Ćorušić je, spomenimo i to, nakon što su mu Most i tadašnji mandatar Tihomir Orešković spustili rampu za ulazak u vladu, podnio ostavku u HDZ-ovom odboru. No, već znamo da se HDZ brine za svoje pa je tako Ćorušić uhljebljen na manje medijski eksponiranu, ali također moćnu funkciju, a odlukom da Paladinu ne produži ugovor Ćorušić je pokazao da i tamo može prouzročiti itekakvu štetu.

Paladino je, potvrdila je njegova supruga, službeno bio zaposlen na četiri sata, a zapravo je radio i po deset sati dnevno za plaću od oko 4,500 kuna. Godišnje je, napisala je njegova supruga, operirao u prosjeku 400 pacijenata. HDZ-ov Ćorušić odlučio je da mu takav Paladino više ne treba.

Katolički ginekolog koji se hvali da je odgovorio trećinu žena od pobačaja

Paladino je dakle poznati neurokirurg koji godišnje operira 400 pacijenata. A tko je Ćorušić?

Jedan od najvećih uspjeha mu je što je, kako sam tvrdi, trećinu žena odgovorio od pobačaja. Ćorušić inače smatra da ljudski život započinje spajanjem muške i ženske spolne stanice, a da je pobačaj dogovorena forma nasilnog prekidanja ljudskog života. To smatra jedinom istinom. Hvalio se da je kao ginekolog zbog priziva savjesti prestao obavljati pobačaje. Ipak se nije izjašnjavao za apsolutnu zabranu, iako je izjavio da je pobačaj "najgadljiviji postupak u medicini".

Zalagao se za to da osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje bude obvezno za sve, a da se uvede i privatno osiguranje. Ćorušić, naime, smatra da ne možemo svi imati jednako pravo na jednaku zdravstvenu uslugu.

"Ista će ostati standardna razina socijalne zaštite za sirotinju", kazao je HDZ-ov ministar. "Ali bolju skrb će imati ljudi koji mogu više platiti", rekao je Ćorušić kada se još nadao da će postati ministar.

Sve je još dodatno pojasnio.

"Ako hoćeš bolji madrac ili pravo izbora doktora - plati"

"Ako hoćeš bolji krevet, madrac, pravo izbora doktora i institucije - to moraš dodatno platiti. Svugdje u svijetu je tako", rekao je.

HDZ-ov ravnatelj Rebra nema simpatija prema današnjem društvu. Nedavno je gostujući na HRT-u lamentirao nad time što je Hrvatska prihvatila “liberalni koncept društva”, zbog kojega po njemu sada izumire, iako primjerice još liberalnije Danska i Francuska nemaju problema s natalitetom...



Ćorušiću se nimalo ne sviđa ni spolni odgoj.

"Moje dijete neće ići na nastavu spolnog odgoja. Naravno da nemam ništa protiv uvođenja tog predmeta, ali sam apsolutno protiv modula 4 koji govori o spolnosti pod snažnim utjecajem tzv. rodne ili "gender" ideologije. Jedan od autora modula bio je suradnik Thea Sandforta, osvjedočenog i osuđenog pedofila iz Nizozemske. S njim je čak napisao i knjigu", tvrdio je Ćorušić.

No ni tu se nije zaustavio.

Autore spolnog odgoja prozvao pedofilima, a zakon o potpomognutoj oplodnji ubijanjem nedužnih

"To nije primjereno hrvatskoj većinskoj kulturi i svjetonazoru. Radi se o diktaturi duhovnog proleterijata. I ako imaju vlast, a dobili su je legitimno, nemaju pravo kao manjina određivati kako će se ponašati većina", govorio je Ćorušić u vrijeme SDP-ove vlade. Autorima zdravstvenog odgoja poručio je da su "kvazi-znanstvenici, partijski činovnici, apartčiki pa i pedofili".

Dežurni HDZ-ov katolički ginekolog i zdravstveni ekspert problem ima i s umjetnom oplodnjom. Više je puta, naime, dao naslutiti da bi kao ministar ponovno zabranio zamrzavanje embrija.

Ante Ćorušić tada je rekao kako novi zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji smatra protunaravnim i usmjerenim protiv očinstva.

"Mi smo jedina vrsta na ovoj planeti kojoj je Bog rekao 'ne ubij', a upravo se ovim zakonom omogućuje ubijanje nedužnih i nevinih, ubijanje onih koji se ne mogu braniti. Dijete rođeno postupcima izvantjelesne oplodnje je također božji dar. Sporan je način. Da bi dobili jedno dijete ovakvim postupcima umjetne oplodnje kao što sugerira novi zakon, vi morate desetero njegove braće i sestara žrtvovati", rekao je svojedobno Ćorušić

Katolički fanatik

Dok je živio u nadi da će biti ministar Ćorušić je posebno bio oduševljen činjenicom da će četiri vodeća političara u zemlji biti praktični katolici.

""Znam da je Tihomir Orešković praktični katolik kao i njegova supruga. Ja znam da su se nama supruge znale susretati na zornicama kad je on pokušavao napraviti kuću u Šestinama kad je bio direktor Plive, tako da praktični katolik je, i ja mislim da je to za društvo i za Hrvatsku jako dobro, da su konačno četiri vodeća čovjeka u državi - dakle gospodin Orešković, predsjednica Kitarović, gospodin Karamarko i gospodin Petrov su praktični katolici, to nismo nikad imali", kazao je HDZ-ov katolički fanatik koji je potjerao Paladina s Rebra.

Inače, Josip Paladino je na stranici na kojoj pacijenti ocjenjuju liječnike dobio ocjenu 4,47. Ocijenilo ga je 120 pacijenata. U komentarima ga nazivaju ljudinom i humanistom. U gotovo svakom drugom komentaru pacijenti mu zahvaljuju što im je spasio život.

Ćorušić je na istoj stranici uspio dogurati do ocjene 3,47 i to nakon što su se nakon prva dva izuzetno negativna komentara, koja je lajkovima podržalo niz korisnika, pojavilo nekoliko pozitivnih. Ćorušić ima tek 15 ocjena i šest komentara.