Paladino dobio poziv da dođe u virovitičku bolnicu: "Trebaju nam ljudi kao on, dat ćemo mu sve što želi"

Foto: Kristijan Toplak/vpz.hr, Marko Prpić/Pixsell

VIROVITIČKO-PODRAVSKI župan, Igor Andrović, na stranicama Županije jučer je objavio poziv Josipu Paladinu da dođe u Viroviticu.



"Svjesni smo nedostatka kvalitetnih liječnika, i zato, pozivam Josipa Paladina u Opću bolnicu Virovitica, jer nam ljudi kao on nasušno trebaju.



Njegovo golemo iskustvo u liječenju, koristit će mladim liječnicama, ali i ljudima koji trebaju kvalitetnu zdravstvenu uslugu i skrb. Što god mu bude trebalo, od opreme, uvjeta, službenog auta, stana, naravno i veće plaće nego je ona bila na Rebru, Virovitičko-podravska županija će mu ispuniti, jer ljudi kao on su nam potrebni iznad svega", stoji u Androvićevoj izjavi.



Na stranicama Županije piše i kako Virovitičko-podravska županija u zadnje vrijeme ulaže znatna sredstva u bolje zdravstvene uvjete za svoje građane pa se kroz desetak dana očekuje početak gradnje novog dijela Opće bolnice Virovitica, projekta, uz opremanje operacijskih sala, vrijednog 50 milijuna kuna.







TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Podsjetimo, bolnica Rebro odbila je produžiti ugovor poznatom neurokirurgu Josipu Paladinu. Objavila je to njegova supruga na svom Facebook profilu. Napisala je kako je radio za 4500 tisuća kuna pola radnog vremena, no on je za iste novce radio i po deset i više sati dnevno."Njemu je bilo najvažnije da je u mogućnosti biti tu za hrvatske i druge bolesnike i tako je godišnje operirao u prosjeku 400 pacijenata.Danas je saznao da u ponedjeljak više nije u sobi u kojoj je proveo svoj radni vijek, u klinici koju je unaprijedio do svjetskog nivoa, u bolnici koju je dogradio i osuvremenio… a, meni je, kao njegovoj životnoj suputnici jedino žao što su svi pozivi svjetskih klinika upućivani na njegovu adresu posljednjeg desetljeća završavali u smeću jer je on smatrao da je najpotrebitiji ovdje.Neurokirurška struka nije obrt koji se može savladati. Za neurokirurgiju se rađate ili ne, a tek neki su blagoslovljeni sposobnošću kojom je iz nepoznatog razloga blagoslovljen baš on i zahvaljujući čemu mnogi žive i funkcioniraju. U ovom dijelu Europe nema osposobljenijeg operatera za segmente neurokirurgije kojom se on bavi, no naša je politika i njezini velikani odlučila da za njega na Rebru više nema mjesta.On će bez operiranja koje mu život znači teško i disati pa će vjerojatno nastaviti praksu u Mostaru ili gdje već pa kako bude svima koji budu u nevolji...", napisala je između ostalog Zrinka Paladino.