Paladino kod Stankovića: "Bio sam u partiji i ničeg se ne sramim"

Screenshot HRT

DANAŠNJI gost emisije Nedjeljom u 2 bio je poznati neurokirurg Josip Paladino.



Treba li hrvatski zdravstveni sustav vrhunske stručnjake koji su prešli 65. godinu? Dokle kirurzi mogu aktivno raditi te je li moguće ustrojiti zdravstveni sustav kojim će svi biti zadovoljni? - ovo su bile teme o kojima je Paladino razgovarao sa Stankovićem u emisiji HRT-a.



"Ja sam u posljednjih godinu dana svojeg posla u Rebru odradio oko 350 operacija, a zadnja tri dana uspio sam napraviti šest operacija svojim pacijentima koji su čekali te operacije. Meni nije teško raditi. Davno prije sam mogao, a nisam znao. Sada znam i mogu, a možda za neko vrijeme ću znati, a neću moći. Sada nije tako", rekao je Josip Paladino na početku emisije.



Mjerljiva struka



Stanković ga je upitao kada bi vrhunski stručnjaci trebali ići u mirovinu.



"Medicina je vrlo egzaktna i mjerljiva struka. U njoj zaista možete svačije performanse ispitati statistikom, pokazateljima, uspješnošću i brojevima koji su neminovni i nemilosrdni. Mogu pokazati da netko s 45 godina prima plaću za jedan dio posla i do svoje mirovine čeka 65. godinu. Dok netko drugi ne pati od te bolesti i radi punom parom", rekao je Paladino.



Smatra kako bi odlasci u mirovinu trebali biti regulirani kao u inozemstvu.



"U načelu menadžment institucije koji je vodi zadužen je za uspješnost institucije. Takvi menadžerski timovi ocjenjuju što je u tom trenutku za njih najbolje. Tako se ugovori sklapaju na godinu dana. Tako ste vi uvijek evaluirani od strane menadžmenta i vidi se kakav ste vi brend, što postižete, koliko imate pacijenata", rekao je neurokirurg.



Život zbog posla i pacijenata



"Ja ne govorim o sebi. Ja govorim o svojim mlađim kolegama koji će se za godinu, pet, deset svi naći u ovoj situaciji. Mislim da smo napravili nemjerljivu štetu ako bacimo kroz prozor ili zaboravimo na to što oni vrijede, što su mogli pridonijeti cijelom sustavu. Sustav je tu da pomogne pacijentima, nisu bolnice tu da bi doktori primali plaću", dodao je.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Gospodine Stankoviću, ja sam tu samo zbog dva razloga: jedan su moji pacijenti, drugi su moji kolege. Mladi se liječnici zapravo itekako koriste znanjem nekoga tko mu može doći pomoći, stajati im iza leđa", rekao je."Ja sam zadnju svoju vrlo složenu operaciju odradio, još uvijek sam koristan svojim pacijentima, vezan sam za zadnju generaciju mladih neurokirurga. Cijeli život radim u stresu i pod pritiskom. Ja sam živio zbog svojeg posla i svojih pacijenata", kazao je neurokirurg.Stanković ga je upitao za buduće planove."Dužan sam reći iskrenu zahvalu svima koji su se javili. Ja nisam važan. Bitni su pacijenti. Vidjet ću kakve su mogućnosti. Želio bih učiniti nešto za pacijente. Moje je poslanje da s ovih deset prstiju znam nešto napraviti, nekome spasiti život", rekao je."Ako je moje žrtvovanje potrebno da bi se spasilo druge živote, onda ja moram biti taj koji će reći tko sam ja. Ja sam to cijeli život imao kao svoju maksimu rada i mislim da je to ono kako liječnik u ovoj poziciji u kojoj sam ja mora razmišljati", rekao je Paladino."I dan danas neki moji kolege su voljni kazati tu riječ "komunjara". Čujte, ja sam bio u partiji, radio sam kao član tadašnje te partije i ničeg se ne sramim, dapače, ponosan sam da sam sve što sam mogao napravio na korist svog naroda, svoje bolnice i svojih ljudi", rekao je Paladino."Danas imate niz šefova klinike koji su bili u partiji i to taje", dodao je.