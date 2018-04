Paladino s novog radnog mjesta poručio da će raditi dokle god bude imao zdravlja

Screenshot: RTL

NEUROKIRURG Josip Paladino dao je prvi televizijski intervju RTL televiziji s novog radnog mjesta.



Nakon što mu KBC Zagreb nije mjesec dana produžio ugovor, danas mu je u poliklinici u Svetoj Nedjelji bio prvi radni dan, a Paladino je poručio da još može raditi te kako je tu za pacijente.



"Smatram da imam još uvijek itekako puno izazova"



RTL javlja kako su mu pacijenti pristizali od ranog jutra.



"To je jedan kompliment za dušu. To je priznanje koje nitko ne može reći da ga u srcu ne veseli, a to je meni u životu bio jedini i glavni smisao i poticaj za rad, zadovoljstvo da vidim stare pacijente kao ljude koje srećem na ulici", kazao je neurokirurg Paladino kojem, s navršenih 67 godina, KBC Zagreb nije produžio ugovor.



Paladino i dalje želi raditi.



"Smatram da imam još uvijek itekako puno izazova i intrigantnih stvari koje tek trebam početi raditi i mogućnosti da tako radim. Tako da mi je logično da moji pacijenti koji me trebaju da sam im na usluzi", poručio je.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Mene danas strahoviti zanima razvoj struke, mogućnosti otvaranje novih granica i tehnologija i sam koncept na kojima je postavljen sustav Radiochirurgije meni daje mogućnosti koje sam ocijenio da su najrealnije i najbolje za ono što mogu sa svoje strane pridonijeti", poručio je Paladino.Posljednjeg dana na Rebru hitno je operirao djevojčicu od osam godina, zbog krvarenja u moždanom deblu, a o njezinom stanju zna da je dobro i da je puštena kući. Njegov odlazak iz javne u privatnu bolnicu čini razliku za pacijente koji nemaju novca."Javna bolnica je jedan svijet za sebe, drugačiji. Međutim, nažalost je inertniji puno sistem nego što se može ovdje raditi. S druge strane mi smo otvoreni za sve pacijente. Tu nema isključivanja nekoga tko ima problem financirati neke stvari", kazao je.Dodao je i kako će vrlo brzo nastaviti s operacijama u KBC-u Mostar te kako je danas donesena službena odluka o suradnji."Sve je u fazi pripreme opreme koja treba ići KBC Mostar i nadamo se da ćemo to u sljedećih nekoliko tjedana dovršiti i da ćemo s tim uključiti u dio hibridne neurokirurgije. Mislim da početak svibnja nije realan, nego je to ipak lipanjski period", kaže te dodaje da već sada ima puno zainteresiranih iz Hrvatske.Za kraj je poručio kako će raditi "do kad mu Bog da zdravlja". U prošloj godini operirao je više od 300 pacijenata i kaže da još uvijek može, javlja RTL televizija