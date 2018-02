Pametno: Zašto se javni radovi u Splitu koriste za krčenje privatnih parcela?

Foto: Hina

ZAŠTO se javni radovi u Splitu koriste za krčenje terena privatnih vlasnika, zapitali su se danas vijećnici stranke Pametno Branimir Urlić i Kristina Vidan.

"Godine aljkavog i lošeg rada gradskih vlast dovele su do ekstremne zapuštenosti javnih i privatnih parcela po Splitu. Zato danas i najmanji potez u tom smjeru, izgleda kao veliki rezultat. A ljudi čiste ručno, i to privatne parcele. Zavod za zapošljavanje nam je odgovorio da se ovom mjerom ne mogu uređivati površine u privatnom vlasništvu. Zašto Grad Split državnim novcem besplatno čisti privatne površine, a to ne smiju naplatiti privatnim vlasnicima? Čišćenje su mogli obaviti djelatnici Parkova i nasada i za to ispostaviti račun vlasnicima ili ih je Grad mogao sankcionirati. Ovako Splićani na minimalcu čiste parcele vrijedne nekoliko milijuna eura, čiji se vlasnici hvale velikim ulaganjima, a nisu u stanju očistiti svoje terene", kazao je Urlić.

Kompleksna vlasnička struktura

Čisti se inače po elaboratu zapuštenih površina koji je priredila Javna vatrogasna postrojba nakon katastrofalnog požara koji je poharao Split i okolicu. Zašto se čiste privatne površine, dok one javne nisu sasvim očišćene, pitaju se vijećnici stranke Pametno.

Vidan smatra da se radi o pogodovanju pojedincima i upozorava da je sve više sasušenih stabala na Marjanu koje bi trebalo pod hitno ukloniti iz park šume.

U Gradu Splitu kažu da rade po elaboratu vatrogasaca i da se radi o kompleksnoj vlasničkoj strukturi.