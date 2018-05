Panenić: Dalićka je dala lažni iskaz

Screenshot: N1

BIVŠI ministar Tomislav Panenić gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao aferu s Dalićkinim mailovima koju je otkrio Index. Panenić je rekao kako je na Odboru za gospodarstvo u veljači Dalićka definitivno lagala kad je govorila da nema odnosa s odvjetničkim društvom Šavorić. Podsjetimo, ona je tada kazala kako je njena veza sa Šavorićem nikakva. No iz mail korespondencije koju je objavio Index jasno je da je postojala itekakva veza Martine Dalić i odvjetničkog društva Šavorić, jednog od ključnih autora Lex Agrokora.



"Nagodba definitivno kasni, ušli smo u dodatno vrijeme, ali to nije predmet kojim se bavi ministrica nego su vjerovnici ti koji moraju odlučiti o modelu", rekao je Panenić gostujući na N1.



"Koliko je meni poznato, potpredsjednica je već bila angažirala sigurnosne službe, ali čini se da nije dala na uvid cijelu dokumentaciju. Nitko nije doveo u pitanje vjerodostojnost mailova, cijela ta komunikacija govori da je bila organizirana skupina. Ta skupina je prerasla u savjetodavni dio oko zakona. Određeni dio te skupine postao je netko tko se okoristio. Ja u toj skupini vidim da nisu svi imali istu ulogu, nekima je uloga bila jača. To se i propitkivalo, zašto su angažirani i tko su ti ljudi", rekao je Panenić.



"Normalna procedura bi bila da se oformi radni tim. Morali bi postojati zapisnici, službena prepiska, postoji mail ministrice, mailovi kabineta, to su mailovi s kojih ide takva komunikacija. Ovdje je vidljivo da je zakon izradilo odvjetničko društvo, a tek na kraju su ga na uvid dobili u Ministarstvu gospodarstva", rekao je Panenić."Definitivno je da je potpredsjednica dala lažni iskaz. Ako ne negira komunikaciju sa Šavorićem, onda je tamo definitivno dala krivi iskaz. Poljuljan je njen kredibilitet za sve što ona iznese", rekao je Panenić.

"Davanje lažnog iskaza inače podarzumijeva i kaznenu odgovornost, ali za izrečeno na Odboru možemo govoriti o političkoj odgovornosti. Pitanja na osnovu ovih mailova bilo bi puno detaljnija", dodaje Panenić.