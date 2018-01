Papa: Dobar kršćanin čini dobro kad to nitko od njega ne traži i kad neće ništa dobiti zauzvrat

Foto: Hina

DOBAR kršćanin "neće sjediti" i čekati da se stvari dogode nego bi trebao činiti dobro "čak i kada se to od njega ne zatraži", rekao je papa Franjo danas predvodeći euharistijsko slavlje na blagdan Bogojavljenja.



"Isus je sebi dopustio da ga pronađu oni koji su ga tražili, ali da bismo mi pronašli njega, moramo ustati i krenuti - ne sjediti, nego riskirati; ne čekati, nego krenuti", rekao je Papa.



"Želimo li pronaći Isusa, moramo prevladati naš strah od rizika, naše samozadovoljstvo i naše nemarno odbijanje da zatražimo više od života", dodao je Papa.





Franjo je predvodio misu u bazilici sv. Petra na blagdan Bogojavljenja 6. siječnja na koji su se, prema evanđelju po Mateju, sveta tri kralja došla pokloniti novorođenom Isusu. U Italiji i mnogim katoličkim zemljama na taj blagdan razmjenjuju se darovi u spomen na zlato, tamjan i smirnu koje su kraljevi darovali Isusu.Papa Franjo pozvao je vjernike da ovaj blagdan slave tako što će biti nesebični."Čineći dobro bez obzira na to koliko to stoji, čak i onda kada nas to ne traže, čak i kada ništa zauzvrat ne dobijemo, čak i kada je to neugodno: To je ono što Bog traži", rekao je."[Bog] nas traži da podarimo nešto najmanjemu od naše braće i sestara. Tko su oni? To su oni koji ne mogu ništa dati zauzvrat: potrebiti, gladni, stranci, zatvorenici, siromašni", rekao je papa Franjo.