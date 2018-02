Papa ide na duhovne vježbe, prije odlaska oglasio se na Twitteru

Foto:

PAPA Franjo će veći dio sljedećeg tjedna biti izvan Vatikana kako bi se uoči Uskrsa povukao na molitve i meditaciju, objavio je Vatikan.



Papa Franjo uputit će se s kardinalima i drugim visokim dužnosnicima Rimske kurije na tzv. duhovne vježbe.



"Želim vam svima plodonosno korizmeno putovanje i molim vas da se u tjednu duhovnih vježbi molite za mene i moje suradnike", napisao je Papa na Twitteru.

I wish you all a fruitful Lenten journey, and I ask you to pray for me and my collaborators as we begin our week of Spiritual Exercises.