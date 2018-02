Parovi iz cijelog svijeta unajmljuju mlade Ukrajinke da im rode djecu

Ilustracija: 123rf

PAROVI bez djece iz svih krajeva svijeta dolaze u Ukrajinu u potrazi za surogatima. Mnoge mlade Ukrajinke očajnički trebaju taj novac, no neki strahuju da su te žene žrtve eksploatacije, prenosi BBC.



Ukrajinka Ana za surogatstvo je doznala na vijestima kada joj je bilo 18. Završila je srednju školu i planirala se zaposliti u hotelu u svojem rodnom gradiću na zapadu Ukrajine. Plaća bi joj iznosila 1200 kuna mjesečno. Međutim, surogatstvo se plaća oko 120.000 kuna.



Anina obitelj nije siromašna. Majka joj je računovotkinja. Međutim, Ana si želi moći priuštiti "skupe stvari" – obnovu kuće, auto i kućanske aparate.



Ana ne priča olako o svojem iskustvu. Iako Ukrajina ima na stotine surogat majki, javnost o tomu još uvijek zdušno šuti.



"Kao na pokretnoj traci"



Stranci u potrazi za surogatima u Ukrajinu dolaze od 2015. godine, kada je azijska surogat industrija počela jenjavati zbog optužbi o izrabljivanju surogat majki.



Ukrajina je jedna od rijetkih država koja nudi jeftino surogatstvo. "U našu zemlju dolazi jako puno parova bez djece – kao na pokretnoj traci", kaže Ana.



Ana se na surogatstvo odlučila tri godine kasnije, kada je već imala kćer. Prema ukrajinskom zakonu, surogatkinje mogu postati jedino žene koje već imaju djecu. Na taj se način ne vezuju odveć za onu koju moraju predati nekom drugom.



Slobodno tržište surogatstva



Ana je u 450 kilometara udaljenom Kijevu zanijela i rodila dijete jednom slovenskom paru. U odabranoj klinici za surogatstvo nije primila primjerenu zdravstvenu skrb, no o tomu se boji govoriti zbog straha od klinike. Porod je na ipak protekao u redu, a Ana se danas sprema na drugo surogat majčinstvo.



Prema Samu Everinghamu iz australske udruge za surogatstvo "Obitelji kroz surogatstvo", potražanja za surogatima u Ukrajini u posljednje dvije godine "porasla je za 1000 posto".



Surogat turizam u Ukrajini uspijeva zbog tamošnjih liberalnih zakona. Ukrajina "namijenjene roditelje" od začeća smatra biološkim roditeljima, a cijena surogatstva nije fiksirana.



Međutim, sam proces se za parove iz nekih dijelova svijeta može pretvoriti u birokratsku noćnu moru. Tako Britanci koji žele svoje novo dijete izvesti iz Ukrajine moraju ondje proboraviti nekoliko mjeseci.



Nedovoljna regulacija



Iako većina klinika za surogatstvo u Ukrajini posluje po propisima, nekolicina ih je na zlu glasu. "Znamo za slučajeve kada su ukrajinske agencije odbile platiti surogat majkama koje se nisu držale strogih propisa ili su pobacile", kaže Everingham.



Predsjednica odbora za zdravstvo u ukrajinskom parlamentu, Olga Bogomolets, navodi kako je rast surogat industrije u Ukrajini direktna posljedica teške recesije koja je zemlju pogađala 2014. i 2015. godine.



Prema Bogomolets, ta industrija nije dovoljno regulirana, što ugrožava i surogat majke i roditelje koji ih plaćaju.





*Imena svih surogat majki izmijenjena su radi zaštite identiteta.

Surogatstvo je u Ukrajini dostupno heteroseksualnim bračnim parovima koji ne mogu zanijeti iz medicinskih razloga. Dijete mora imati genetsku poveznicu s barem jednim roditeljem. Cijene se kreću između 180.000 i 270.000 kuna.Surogat majka nema pravo na skrbništvo jer se na rodni list upisuju imena roditelja koji plaćaju. Procjenjuje se da svake godine surogat majke u Ukrajini na svijet donesu 500 djece, no službenih podataka nema.Takva vrsta komercijalnog surogatstva legalna je i u SAD-u, Gruziji i Rusiji. Popularna odredišta su i Kenija i Laos, no te države nemaju riješen pravni okvir za surogatstvo.Za Marka i Irske, čijeg je sina 2016. godina rodila surogat majka u Ukrajini, to je iskustvo bilo u potpunosti pozitivno.Markova obitelj imala je srdačan odnos sa surogatkinjom, a njegova žena prisustvovala je porodu. "U nijednom trenutku nismo imali osjećaj da se surogatkinju tretira kao građanku drugog reda", kaže Mark."Znali smo zašto to radi. Imala je kćer s kojom je ostala trudna kada joj je bilo 15. Željela ju je poslati na fakultet i dati joj priliku koju ona sama nikad nije imala", kaže Mark.Potraga za surogat majkom za strane parove neizvjestan je proces. U potrazi za pouzdanim klinikama oslanjaju se na internetske forume. Međutim, barem neke od klinika plaćaju roditelje za pisanje dobrih recenzija, kaže Everingham.Medicinski centar Ilaya u Kijevu na dobru je glasu i ima pozamašnu listu čekanja. Svojim surogatkinjama pružaju redovite preglede."Osjećate kako beba udara, pričate joj", kaže Tetiana, koja trenutno nosi dijete za par iz Španjolske. "No, podsvjesno znate da nije vaše", dodaje.Tetiana skriva svoju trudnoću od svoje majke. Kolegica Jana savjetovala joj je da na surogatstvo gleda kao na običan posao.Jana je rodila prije dva mjeseca. Dijete su joj oduzeli odmah nakon poroda. Priznaje da se nije lako odvojiti od djeteta. "No, kada vidite radost i osmjehe na licima bioloških roditelja, to je to. Znate da je s djetetom sve u redu i da su roditelji sretni", kaže Jana.Ana se sprema postati surogat majka po drugi put, ovoga puta za par iz Japana. Želi zaraditi za novi stan. "Kada plaču i zahvaljuju vam, znate koliko ste za njih učinili", prisjeća se Ana svojeg prvog surogat iskustva."Rekli su mi da sam najvažnija osoba u njihovim životima", dodaje.