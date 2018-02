Pastor i još tri osobe izbodene za vrijeme mise u njegovom domu u Teksasu

Video, Screenshot: Twitter



KAKO javlja CBS News, četiri osobe izbodene su za vrijeme mise u domu teksaškog pastora, uključujući i samog pastora.

Do incidenta je došlo u mjestu Corpus Christi, a privedena je jedna osoba.



The Corpus Christi Caller-Times javlja kako je do incidenta došlo oko 7 sati navečer po lokalnom vremenu za vrijeme službe van crkve.

Poručnik Jay Clement rekao je kako su pastor i jedan član crkvenog benda prevezeni u bolnicu s ozljedama opasnim po život. Član benda zadobio je ozljede vrata.



Policija još uvijek ne zna motiv napada



Corpus Christi fire medics and police are outside a home in the 1200 block of Cambridge Drive, near Ray High School. Earlier there were reports of a stabbing on this street. pic.twitter.com/TsDRwGOUEz