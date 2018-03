Pavle Kalinić - nepristojni uhljeb koji se zajebava s našim parama

Foto: Index

S DESNA mu Tuđmanova slika, iza njega karta Zagreba s područjima na koja mogu sletjeti helikopteri. Pred njim bista Ive Lole Ribara osigurana s dvije daske parketa. A on priča o psima koji nisu otrovani.

Pavle Kalinić, šef Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Psi i brončane glava

To vam je onaj ured koji bi nam svima trebao spašavati guzice kad Zagreb strefi potres, rukne nuklearka u Krškom, Sava probije nasipe, teroristi dignu u zrak sebe i 24 putnika u sedamnaestici, izbije epidemija ospica jer kreteni ne cijepe djecu, požar proguta Donji grad. U takvim situacijama trebao bi se pojaviti Pavle Kalinić. U crnoj komandosici s diskretnom oznakom, beretkom natučenom na čelo, mrkog pogleda. Trebao bi upravljati vatrogascima, civilnom zaštitom, policiji objasniti da moraju osloboditi ceste do bolnica.

Ali, ne. Pavle Kalinić izvanrednu konferenciju za medije sazvao je da pokaže da je našao glavu Ive Lole Ribara i da kaže da ni jedan pas u Zagrebu nije otrovan. Desetak minuta prije početka njegovog važnog obraćanja pitali smo njegovu pomoćnicu zašto su nas pozvali. Jebi ga, ako te zove šef tako važnog ureda sigurno je neka panika, sranje i hitnoća u pitanju. Pogotovo ako do posljednjeg trenutka ne želi otkriti zašto se panično odlučio obratiti javnosti.

“Sve ćete znati uskoro”, rekla je i uskoro se pojavila s brončanom glavom narodnog heroja Ive Lole Ribara. Mrtvog od 1943. godine. Dakle to nije hitno, osim ako su mu brončanoj unutrašnjosti pronašli eksploziv. A nisu.

Šok koridor

Pavle Kalinić imao je potrebu, duša mu je za tim žudjela, da nas obavijesti da je Lolina glava nađena pedesetak metara od mjesta na kojem je stajala dok je vandali nisu otrgnuli. I nad njom pričati kako se pse u Zagrebu ne truje. Kakve veze ima jedno s drugim zna samo Pavle Kalinić čiji je ured Slavko Kojić, rijetko razuman suradnik Milana Bandića, davno opisao kao “Šok koridor”.

Pavle Kalinić bio je Milanu Bandiću svašta, petljao se u kulturu da bi se konačno skrasio na mjestu prvog spasitelja Zagreba. Nema tamo nekog pametnog posla osim da povremeno podijeli letke kako se ponašati zdrma li nas potres pa mašta o oklopnim vozilima, bespilotnim letjelicama i sličnim pizdarijama koje bi nas trebala spasiti kad počne frka.

Pijani ustaša i bojevi metak

A frke niotkud. Još otkako je Pavle samome sebi odvalio pola šake jer je umjesto čorka u pušku s pijanim ustašom navijenim na cijev stavio bojevi metak. Otad Pavle sanja neki bolji svijet u kojem će biti heroj ulice. Spasiti barem grad, ako ne može svijet. A zapravo je samo nepristojni redikul koji se zajebava s našim parama.

Spavač iz Pogane Vlake

Prije desetak godina, kad je Pavle Kalinić žudio za oklopljenim vozilom kojim će spašavati Zagreb i molio Milana Bandića da mu kupi takav tenkić, napisao sam ovaj tekstić. Ništa se otad nije promijenilo.

U udobnoj špilji negdje na jugu Vaziristana samo zvuk vrtnje globusa oko osi remeti tišinu. Desetak muškaraca promatra svog vođu, čekaju njegovu odluku. Iznenada, kao da je nadahnut, on prstom zaustavi globus i pokaže na Zagreb.



– Nemoj, Osama, brade ti Prorokove! Nastradat ćemo! – uskokodakali su se prestrašeni mule. Ljudima koji su bez straha isplanirali rušenje tornjeva u New Yorku, ne trepnuvši digli u zrak podzemnu u Madridu, onako usput skršili London, dah je izbilo ime opasnog cilja.



– Zagreb čuva onaj Kalinić, ljudi će nam izginuti – usudio se proturječiti Osami jedan od starijih savjetnika.



– Ma, ne mora to biti nešto veliko, zatrujte im vodu – pomirljivo će Bin Laden.



– Već su to preživjeli, brate. Otporni su i na mineralna ulja i na atrazin. Neuništivi su ti purgeri – odgovara mu stručnjak za opasne stanovnike podnožja Medvednice.





– Pa možemo im valjda srušiti neku zgradu, uništiti makar neku sirotinjsku ulicu – predložio je već poljuljani vođa terorističke mreže.– Ma, ulice im propadaju u zemlju, a oni se ni ne osvrću – umorno će stari ratnik.– Skršite im stadion, pustite plin, posijecite stabla, zapalite smetište, otmite im lovu! Napravite nešto, nesposobnjakovići! – proradio je čir Osami bin Ladenu. Njemu će netko reći da je nešto neizvedivo!?– Njima je to k’o dobar dan – rezignirano će mula.– Pa dobro, tko vodi taj grad? – već pred predajom promrmljao je Saudijac.– Milan Bandić, on ih trenira, a Pavle Kalinić mu je zapovjednik obrane – ustrašeno će neuspješni planer napada na Zagreb. U tom se trenutku Osami vratio pobjednički sjaj u oči. Otpustio je bez riječi svoje savjetnike i sam sebi čestitao. Dobar je posao napravio kad je u Poganoj Vlaki angažirao spavača.

