PEDOFILIJA U CRKVI Ovi svećenici seksualno su zlostavljali djecu u Hrvatskoj, kazne su im jadne

PEDOFILIJA u crkvenim redovima velik je problem, a često na vidjelo izlaze novi slučajevi gnjusnog zlostavljanja djece koja su počinili svećenici u svijetu i Hrvatskoj.

No ti su slučajevi dobro zataškani, a zločinci uglavnom nikad ne završe iza rešetaka, niti odgovaraju za počinjene zločine.



Najnoviji slučaj seksualnog zlostavljanja koji je otkriven je ovaj u Split, gdje je fratar iz samostana Sv. Frane, kako doznaje Index, suspendiran zbog sumnje da je dulji niz godina seksualno zlostavljao veći broj maloljetnika. Splitsko-makarska nadbiskupija priopćila je da je tamošnji nadbiskup Marin Barišić suspendirao jednog klerika s tog područja, ali nije navedeno o kojem se kaznenom djelu radi.



Crkva ne iznosi informacije o kaznenom djelu radi, kako navode "čuvanja dobrog glasa sviju". Nevjerojatan je podatak da ovaj slučaj još uvijek nije prijavljen policiji. Nadbiskupija će, jasno je to iz njihova priopćenja, to napraviti tek u slučaju da se njihovom internom "istragom" potvrdi da je prijava vjerodostojna, a sve zbog "čuvanja dobrog glasa sviju".

Don Ivanov zlostavljao je preko stotinu djece i nije kažnjen



Jedan od najpoznatijih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece u Crkvi u Hrvatskoj je onaj svećenika Nedjeljka Ivanova iz Bibinja koji je zlostavljao dječake na ispovijedi. On je tražio od njih da mu pokažu spolovilo i pričaju o masturbaciji, a za to vrijeme bi mu morali sjediti u krilu i držao im je ruku na spolovilu. Prema dostupnim informacijama, zlostavljao je preko stotinu dječaka.



Protiv njega nije pokrenut kazneni i sudski postupak jer su kaznena djela otišla u zastaru.



Josip Lisica bio je žrtva ovog svećenika iz Bibinja koji je 20-ak godina nakon toga javno pred TV kamerama otkrio što mu se dogodilo. Zahvaljujući hrabrosti Josipa Lisice i ostalih žrtava, Ivanov je postao prvi svećenik koji je prema crkvenom kanonu osuđen za pedofiliju, ali nije izbačen iz crkvenih redova.

Zlostavljao djecu pa se žalio da je usamljen



Krajem prošle godine don Nedjeljko Ivanov se potužio da se vrh Zadarske nadbiskupije ponaša neprimjereno prema njegovu teškom zdravstvenom stanju. Nakon što je prema crkvenom kanonu osuđen za pedofiliju, Zadarska nadbiskupija ga je umirovila i smjestila u dom za starije i onemoćale svećenike, a prije par mjeseci je iz svećeničkog doma premješten u privatni dom u Biljanima Donjim, gdje je cijena mjesečnog smještaja oko tisuću eura. Razliku u cijeni svećeničkog doma i onog privatnog nadoknađuje on iz mirovine i Zadarska nadbiskupija.



A Ivanov se žalio kako u tom privatnom domu nema prijatelje i da mu fale druženja sa svećenicima.



Za još jedan gnjusni zločin doznalo se lani, kad je na vidjelo izašla priča o svećeničkom zlostavljanju 2002. Svećenik u jednom slavonskom gradu je tada 15-godišnjem dječaku ponudio pivo, otišao za njim u kupaonicu, prišao mu s leđa i neprikladno ga dirao, a potom ga odveo u sobu i silovao. Jednogodišnja zatvorska kazna zamijenjena je radom za opće dobro.

Prvi svećenik osuđen za pedofiliju



Prvi svećenik u Hrvatskoj osuđen za pedofiliju bio je župnik iz zagrebačkih Šestina Ivan Čuček. On je pipkao djevojčice u petom i šestom razredu kojima je na zamjeni predavao vjeronauk.

Nepravomoćnom presudom župnik Čuček 2003. osuđen je na godinu i devet mjeseci zatvora zbog 13 slučajeva bludničenja nad djevojčicama i zadovoljavanja pohote. Županijski sud, međutim, preinačio je kaznu u uvjetnu, pa je Čuček osuđen na godinu i šest mjeseci uvjetno, uz rok kušnje od tri godine, a jedno od obrazloženja uvjetne kazne bilo je to da više nije u kontaktu s djecom. Nakon što mu je prošla uvjetna kazna, 2008. prebačen je u crkvu na Dolcu, gdje je služio misu i pripremao djecu za krizmu.



68-godišnji rapski svećenik don Drago Ljubičić u Banjolu, gdje je imao župu, bludničio je nad petoricom dječaka u dobi od osam do jedanaest godina. Dirao ih je kad im je oblačio odoru i dok ih je vozio kući ili na izlete, a za vrijeme vjeronauka u školi pozivao ih je da mu sjednu u krilo te ih pritom dodirivao preko odjeće. Nakon pravomoćnosti presude krajem studenog 2009., Ljubičić je u siječnju 2010. nekoliko tjedana proveo na Odjelu dijagnostike u Bolnici za osobe lišene slobode, nakon čega je odveden u Lepoglavu na izdržavanje kazne.

Pušten radi dobrog vladanja



Dobio je tri godine zatvora, ali je iz kaznionice u Lepoglavi pušten 7 mjeseci prije isteka roka zbog uzornog ponašanja.



Svećenik iz Imotske krajine Ante Madunić 2012. osuđen je na Općinskom sudu u Splitu zbog spolnog odnosa zlouporabom položaja. Svećenik je tinejdžericama, svojim župljankama, slao tisuće lascivnih SMS poruka i davao novac za seks. Nepravomoćno je osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora. Županijski sud u Splitu je slučaj vratio na ponovljeno suđenje, no Madunić je prije toga preminuo.



Župnik Mladen Kožina iz župe Presvetog Srca Isusova, koja se nalazi u sklopu bolnice Sestara milosrdnica u Zagrebu, pravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora nakon što je priznao krivnju i nagodio se s tužiteljstvom. Bio je optužen da je s interneta skidao fotografije obnažene djece ili maloljetnika u eksplicitnom seksualnom ponašanju, a uhićen je u listopadu 2011. u sklopu velike antipedofilske akcije kodnog naziva "Oliver" koju je pokrenuo britanski Scotland Yard.



Kožina je nakon uhićenja pušten da se brani sa slobode. Priznao je djelo i pokajao se, a uz zatvorsku kaznu sankcionirala ga je i Crkva.

Kakve su kazne za seksualno zlostavljanje djece?



Uskoro bi trebale ići izmjene Kaznenog zakona u djelu seksualnog zlostavljanja djece, no još uvijek je na snazi postojeći KZ.



Prema njemu za kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina predviđena je kazna zatvora od 1 do 10 godina za onog tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od 15 godina.



Kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina je za onog koji nad djetetom mlađim od 15 godina izvrši bludnu radnju ili ga navede da nad samim sobom izvrši bludnu radnju.



Kaznom zatvora od 3 do 15 godina kaznit će se onaj koji izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od 15 godina uz primjenu sile ili prijetnje, obmane, prijevare ili zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti djeteta o njemu.



Za kazneno djelo zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina i za kazneno djelo mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba kazne su do 3 godine zatvora.